Alguns exemplos do que estamos a fazer

Numa aliança estratégica com a Iberdrola, ambicionamos a instalação e operação inicial de 1.000 pontos de carregamento rápido até 2025, já a partir deste ano, e até um total de 2.000 pontos até 2030.

Energia Solar

Através da Lightsource bp, foi estabelecida uma parceria de co-desenvolvimento com a empresa local INSUN para cinco projetos solares de grande escala em Portugal. No conjunto, os projetos visam acrescentar mais de 1,35GW de energia renovável com baixo teor de carbono à matriz energética nacional, num investimento que decorre ao longo dos próximos 6 anos.

