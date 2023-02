As escolhas que fazemos todos os dias podem ter um grande impacto na nossa pegada de carbono individual - especialmente a maneira como viajamos em trabalho ou em lazer.



Amanhã, quando for trabalhar, vá a pé. Vá de bicicleta ou de trotineta. Vá de patins, de skate ou vá a correr. Vá de qualquer uma destas formas. Mas se não puder ir de nenhuma, pelo menos, vá com bp.



Ao compensar a sua pegada de carbono através do Target Neutral, está também a apoiar projetos de redução de carbono em todo o mundo que não só ajudam a compensar as suas emissões de carbono como podem também impulsionar as economias locais, criar empregos e melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas.