bp beschleunigt Transformation hin zu Net Zero

Die bisherigen strategischen Fortschritte auf dem Weg hin zu einem integrierten Energieunternehmen stimmen CEO Bernard Looney zuversichtlich: „Die vergangenen zwei Jahre haben uns in unserem Glauben an die Chancen der Energiewende bestärkt. Wir können Werte für unsere Aktionäre schaffen und Net Zero erreichen“, erläuterte er bei der Vorstellung des Strategie-Updates am 8. Februar 2022. Das gute Vorankommen erlaubt es bp, ihre Net-Zero-Ambitionen weiter zu beschleunigen und sich noch ehrgeizigere Ziele zu stecken. Einerseits will bp wichtige Wegmarken früher als geplant erreichen und setzt andererseits im Bereich der vertriebenen Produkte branchenweit neue Maßstäbe.

bp beschleunigt und erweitert Net-Zero-Ziele