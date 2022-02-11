bp beschleunigt Transformation hin zu Net Zero

Dies ist eine Übersetzung der englischen Meldung der BP plc. – rechtlich verbindlich ist allein das englische Original!
Die bisherigen strategischen Fortschritte auf dem Weg hin zu einem integrierten Energieunternehmen stimmen CEO Bernard Looney zuversichtlich: „Die vergangenen zwei Jahre haben uns in unserem Glauben an die Chancen der Energiewende bestärkt. Wir können Werte für unsere Aktionäre schaffen und Net Zero erreichen“, erläuterte er bei der Vorstellung des Strategie-Updates am 8. Februar 2022. Das gute Vorankommen erlaubt es bp, ihre Net-Zero-Ambitionen weiter zu beschleunigen und sich noch ehrgeizigere Ziele zu stecken. Einerseits will bp wichtige Wegmarken früher als geplant erreichen und setzt andererseits im Bereich der vertriebenen Produkte branchenweit neue Maßstäbe.
Beschleunigt werden soll die Reduktion der CO2-Emissionen aus operativen Tätigkeiten (Ziel 1). Bis 2030 sollen 50 Prozent gegenüber dem Referenzjahr 2019 eingespart werden. Ursprünglich hatte bp eine Minderung von 30 bis 35 Prozent bis zu diesem Zeitpunkt angestrebt. Das endgültige Ziel bleibt es, dass bis spätestens 2050 sämtliche bp Betriebsaktivitäten auf absoluter Basis klimaneutral werden. Die zweite Änderung betrifft die von bp vertriebenen Produkte. Ihre CO2-Intensität sollte zunächst bis 2050 halbiert werden (Ziel 3). Nun geht bp als erste unter ihren Wettbewerbern mit einer deutlich ehrgeizigeren Zielsetzung voran: Das Unternehmen möchte bis spätestens 2050 für alle vertriebenen Energieprodukte Klimaneutralität über den gesamten Produktlebenszyklus erreichen. Das Ziel bezieht sich auch auf physisch gehandelte Energieprodukte. Zudem wurde ein erstes Zwischenziel gesetzt: Bis 2030 soll die CO2-Intensität dieser Produkte um 15 bis 20 Prozent über den gesamten Lebenszyklus sinken. „Damit beschleunigen wir die Transformation von bp und erhöhen unsere Ambitionen in Bezug auf die Reduktion unserer CO2-Emissionen“, resümierte Bernard Looney. Auf diese Weise will das Unternehmen auch einen Beitrag zur Erreichung der Pariser Klimaziele leisten.
Wir sind ein globales Energieunternehmen mit einer großen Reichweite im weltweiten Energiesystem
Wir wollen der Welt helfen, klimaneutral zu werden und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern.
Unsere fünf Unternehmenswerte sind ein fester Bezugsrahmen für die Art und Weise, wie wir arbeiten und uns verhalten