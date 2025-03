Welche Mautlösung ist die richtige für Ihren Fuhrpark?



Wir bei bp wissen, dass nicht alle Flotten die gleichen Anforderungen haben. Deshalb bieten wir eine Vielzahl kostengünstiger Mautlösungen für Flotten an, die lokal oder in ganz Europa unterwegs sind. Mit jeder Mautlösung können Ihre Fahrer:innen die Maut in verschiedenen Ländern automatisch mit nur einem Gerät abwickeln. Zusätzliche Sicherheit bieten automatische Updates zu sich ändernden Vorschriften, sodass Sie jetzt und in Zukunft die Vorschriften einhalten können.