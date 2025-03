Verwenden Sie den CO₂-Klassenrechner



Für die CO₂-Zuschläge in Deutschland gibt es fünf Klassen und standardmäßig wird jedes Fahrzeug in die teurste Klasse 1 eingestuft. Die gute Nachricht: Wenn Ihr Fahrzeug nach Juni 2019 zugelassen wurde, können Sie eine Klassenermäßigung beantragen, indem Sie die erforderlichen Nachweise über das bp-Kundenportal einreichen. Verwenden Sie hier den CO₂-Klassenrechner, um herauszufinden, in welche Klassen Ihre Fahrzeuge eingestuft werden.