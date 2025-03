bp REETS für Lkw und bp TollEase für Pkw

Zugang zu speziellen Parkplätzen für Lkw



Neben der nahtlosen Mautabwicklung bietet bp REETS für Lkw auch ein vereinfachtes Parken mit einfachem Kostenmanagement für alle Fahrzeuge oder Fahrer:innen. Sie bekommen Zugang zu drei speziellen Lkw-Parkplätzen in Italien in Campo di Tens, Bozen und Rom sowie sieben weiteren Standorten in Perugia, Mailand und Florenz, 23 Standorten in Frankreich, darunter zwei Hochsicherheitsparkplätze in La Creche und Craywick und vier speziellen Lkw-Parkplätzen in Spanien in Barcelona, Montseny, Astigarraga und Oiartzun.