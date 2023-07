DE&I-Report 2023: Wie bp Gerechtigkeit und Inklusion für alle fördert

Jeder Mensch ist einzigartig, hat andere Bedürfnisse und Hintergründe. Für bp ist es daher wichtig, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich alle Mitarbeitenden gleichermaßen entfalten und entwickeln können. Im neuen Diversity, Equity und Inclusion (DE&I) Report zeigt das Energieunternehmen, wie es jeden Tag daran arbeitet, dieses Ziel zu erreichen.



Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion sind für bp entscheidende Werte, damit alle Mitarbeitenden sie selbst sein und als individuelle Persönlichkeiten gefördert werden können. Seit der Vorstellung der neuen Unternehmensstrategie 2020 berichtet bp daher jährlich, welche Fortschritte sie im Bereich DE&I im Unternehmen bereits erreicht hat. Neben Daten und Fakten rund um die Geschlechterverteilungen, Ethnien und Nationalitäten im Unternehmen stellt der neue Report auch verschiedene Angebote von und für die Mitarbeitenden vor. Diese bieten einerseits vielfältige Informationen zu verschiedenen DE&I-Themen und sollen andererseits das Zugehörigkeitsgefühl der Mitarbeitenden stärken.

Gemeinsam viel bewegen

Besonders stolz ist bp auf das Engagement ihrer Mitarbeitenden. Daher unterstützt das Unternehmen schon lange die Arbeit der zahlreichen Mitarbeitenden-Netzwerke, den Business Ressource Groups (BRGs). Weltweit haben sich mittlerweile 145 solcher BRGs gegründet, die Veranstaltungen und Aktionen organisieren, um ihre Kolleg:innen für verschiedenen DE&I-Themen zu sensibilisieren. 2022 kam die Social Mobility BRG hinzu, die bereits mehr als 1.000 Mitglieder verzeichnet. Ziel des Netzwerks ist es, Menschen aus sozioökonomisch benachteiligten Verhältnissen zu unterstützen und ihre soziale Mobilität zu verbessern. Diese beschreibt das Verhältnis zwischen dem Beruf und dem Einkommen einer Person im Vergleich zu Beruf und Einkommen ihrer Eltern. Gerade Menschen aus einkommensschwächeren Familien haben dabei trotz Talent und harter Arbeit oftmals nicht denselben Zugang zu Chancen wie Menschen aus privilegierteren Familien. Das möchte bp ändern und, unterstützt durch die neue BRG, die soziale Mobilität fördern. So will das Unternehmen beispielsweise bis zum Jahr 2024 weltweit rund 500 Praktika pro Jahr anbieten und sich dabei vor allem auf Studierende fokussieren, deren Zugang zu solchen Jobchancen erschwert ist.

Wissen vermitteln, Verständnis fördern

Chancengerechtigkeit hat für bp in allen Bereichen einen sehr hohen Stellenwert. 2022 fand daher die erste globale Equity Week statt, um unternehmensweit auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Neben der Vorstellung der Social Mobility BRG und des DE&I Reports 2021 erfolgte auch die Veröffentlichung neuer Informationsangebote. Mitarbeitende können nun beispielsweise auf einer Intranetseite und über ein Erklärvideo erfahren, was Equity bei bp bedeutet. In diesem Jahr ging die Equity Week mit verschiedenen Angeboten in die zweite Runde. Dabei wurde zum Beispiel in zwei Online-Session erklärt, was der Unterschied zwischen Equality und Equity ist. So zielt Equality darauf ab, alle Menschen gleich zu behandeln. Equity berücksichtigt hingegen die individuellen Bedürfnisse einer Person, damit sie genau die Unterstützung erhält, die sie gerade benötigt. Dieser Philosophie folgt auch bp, um faire und gerechte Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeitenden zu schaffen. Die Vermittlung von Wissen rund um DE&I-Themen ist für bp daher das ganze Jahr über ein wichtiger Faktor. Trainings und Workshopangebote sollen dabei helfen, verschiedene Perspektiven kennenzulernen und die Sichtbarkeit von unterrepräsentierten Gruppen zu erhöhen. So nahmen beispielweise 2022 mehr als 550 Mitarbeitende an den „Safe Space"-Workshops teil. Darin erfuhren sie, wie sie LGBTQ+-Kolleg:innen unterstützen und mit möglichen Missverständnissen umgehen können.