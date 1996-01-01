Cookie-Informationen

  1. Home
  2. Wer wir sind
  3. bp in Deutschland
  4. Gesellschaft
  5. Charta der Vielfalt

Charta der Vielfalt

bp setzt sich als Mitbegründer der Initiative Charta der Vielfalt für die Vielfalt am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft ein.

Charta der Vielfalt Logo 2025

Die Charta der Vielfalt will die Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt in der Unternehmenskultur in Deutschland voranbringen. Organisationen sollen ein Arbeitsumfeld schaffen, das frei von Vorurteilen ist. Alle Mitarbeitenden sollen Wertschätzung erfahren – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Alter, sexueller Orientierung und Identität.

 

Mit der Unterzeichnung der Charta verpflichten sich die Arbeitgebenden, in ihren Organisationen die sechs Eckpunkte der Charta umzusetzen bzw. einzuhalten.


Den genauen Wortlaut der Charta finden Sie hier als Download:

Charta der Vielfalt
Deutsch pdf / 1.5 MB

Historie der Charta

Die Charta der Vielfalt wurde im Jahr 2006 von bp in Deutschland initiiert und dann gemeinsam mit drei weiteren Erstunterzeichnern ausgearbeitet. Seit 2010 ist der gemeinnützige Charta der Vielfalt e.V. Träger der Initiative und zum Agendasetter und Treiber für das Thema in Deutschland geworden. Zudem wird die Charta von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration sowie Antirassismus unterstützt.

 

Die Charta in Zahlen

Seit der Erstunterzeichnung der Charta im Dezember 2006 hat sich einiges getan. Viele weitere Unternehmen und Organisationen haben sich der Initiative angeschlossen und sich der Vielfalt und dem Respekt verpflichtet. Die mittlerweile rund 6.500 Unterzeichnenden kommen aus kleinen- und mittelständischen Unternehmen sowie aus Dax-40-Konzernen und zivilgesellschaftlichen Organisationen bis hin zu einer Reihe von Bundesministerien.

Fakten zur "Charta der Vielfalt" 2025

Fakten zur „Charta der Vielfalt“

Flagge zeigen für Vielfalt

Die jährlichen Veranstaltungen wie der Deutsche Diversity-Tag und die Diversity Konferenz sind zentrale Höhepunkte, welche die Themen Vielfalt und Wertschätzung in der Wirtschaft in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit rücken. Weitere Informationen über Studien, Aktivitäten und Good-Practice-Beispiele zur Umsetzung von Diversity und Inclusion (D&I) werden zudem über diverse Leitfäden, Themendossiers und den regelmäßigen Newsletter zur Verfügung gestellt.

 

Auch bp beteiligt sich in vielfältiger Hinsicht an den Aktivitäten des Charta der Vielfalt e.V., um als Erstunterzeichner ein Vorbild für andere Unternehmen sowie Organisationen zu sein und die Vielfalt in der Wirtschaft zu fördern.

„Diversity, Equity und Inclusion sind wichtige Stützpfeiler unserer Gesellschaft, die auch am Arbeitsplatz gelebt und gefördert werden müssen. Hier gilt es für Unternehmen, Haltung zu zeigen und Vielfalt zum Kern der eigenen Kultur zu machen.“Patrick Wendeler, Vorstandsvorsitzender der BP Europa SE
Über die Mitarbeit in der Charta-Initiative entstehen viele Begegnungen mit Menschen aus Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft, mit denen bp in einem regen inhaltlichen Austausch über die praktische Umsetzung von Diversity, Equity und Inclusion (DE&I) in der Arbeitswelt sowie in der Gesellschaft steht. So können wir unsere Erfahrungen weitergeben und erhalten Anregungen für die weitere Umsetzung in unserer eigenen Unternehmenskultur.
Charta der Vielfalt Team
Unterzeichnung Charta der Vielfalt
Charta der Vielfalt Unterschrift
Bochumer Diversity-Gespräch
Vielfaltswerkstatt bei BP in Bochum
Vielfaltswerkstatt bei BP in Bochum
Vielfaltswerkstatt bei BP in Bochum
2006 – Das „Charta Team“, das die Charta entwickelt hat, mit der Staatsministerin und Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Prof. Dr. Maria Böhmer. Von links nach rechts: Maud Pagel (Deutsche Telekom), Aletta Gräfin von Hardenberg (Deutsche Bank), Hans Jablonski (Deutsche BP), Prof. Dr. Maria Böhmer, Ursula Schwarzenbart (Daimler), Brigitta Wortmann (Deutsche BP) und Jürgen Cuno (Deutsche BP). Fotocredit: © Frank Nürnberger
Die originale Gründungsurkunde der 2006 initiierten Charta der Vielfalt. Fotocredit: © Frank Nürnberger
Dr. Uwe Franke, damaliger Vorstandsvorsitzender der Deutsche BP AG, unterzeichnet stellvertretend für bp die Urkunde der Charta der Vielfalt. Fotocredit: © Frank Nürnberger
Bochumer Diversity-Gespräch 2014 von bp gemeinsam mit dem VFL Bochum und der Stadt Bochum
Vielfaltswerkstatt bei bp in Bochum zum 10. Jubiläum der Charta
Vielfaltswerkstatt bei bp in Bochum zum 10. Jubiläum der Charta
Vielfaltswerkstatt bei bp in Bochum zum 10. Jubiläum der Charta
