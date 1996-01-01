Die Charta der Vielfalt will die Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt in der Unternehmenskultur in Deutschland voranbringen. Organisationen sollen ein Arbeitsumfeld schaffen, das frei von Vorurteilen ist. Alle Mitarbeitenden sollen Wertschätzung erfahren – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Alter, sexueller Orientierung und Identität.

Mit der Unterzeichnung der Charta verpflichten sich die Arbeitgebenden, in ihren Organisationen die sechs Eckpunkte der Charta umzusetzen bzw. einzuhalten.



Den genauen Wortlaut der Charta finden Sie hier als Download:

