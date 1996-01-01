bp setzt sich als Mitbegründer der Initiative Charta der Vielfalt für die Vielfalt am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft ein.
Die Charta der Vielfalt will die Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt in der Unternehmenskultur in Deutschland voranbringen. Organisationen sollen ein Arbeitsumfeld schaffen, das frei von Vorurteilen ist. Alle Mitarbeitenden sollen Wertschätzung erfahren – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Alter, sexueller Orientierung und Identität.
Mit der Unterzeichnung der Charta verpflichten sich die Arbeitgebenden, in ihren Organisationen die sechs Eckpunkte der Charta umzusetzen bzw. einzuhalten.
Den genauen Wortlaut der Charta finden Sie hier als Download:
Die Charta der Vielfalt wurde im Jahr 2006 von bp in Deutschland initiiert und dann gemeinsam mit drei weiteren Erstunterzeichnern ausgearbeitet. Seit 2010 ist der gemeinnützige Charta der Vielfalt e.V. Träger der Initiative und zum Agendasetter und Treiber für das Thema in Deutschland geworden. Zudem wird die Charta von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration sowie Antirassismus unterstützt.
Seit der Erstunterzeichnung der Charta im Dezember 2006 hat sich einiges getan. Viele weitere Unternehmen und Organisationen haben sich der Initiative angeschlossen und sich der Vielfalt und dem Respekt verpflichtet. Die mittlerweile rund 6.500 Unterzeichnenden kommen aus kleinen- und mittelständischen Unternehmen sowie aus Dax-40-Konzernen und zivilgesellschaftlichen Organisationen bis hin zu einer Reihe von Bundesministerien.
Fakten zur „Charta der Vielfalt“
Die jährlichen Veranstaltungen wie der Deutsche Diversity-Tag und die Diversity Konferenz sind zentrale Höhepunkte, welche die Themen Vielfalt und Wertschätzung in der Wirtschaft in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit rücken. Weitere Informationen über Studien, Aktivitäten und Good-Practice-Beispiele zur Umsetzung von Diversity und Inclusion (D&I) werden zudem über diverse Leitfäden, Themendossiers und den regelmäßigen Newsletter zur Verfügung gestellt.
Auch bp beteiligt sich in vielfältiger Hinsicht an den Aktivitäten des Charta der Vielfalt e.V., um als Erstunterzeichner ein Vorbild für andere Unternehmen sowie Organisationen zu sein und die Vielfalt in der Wirtschaft zu fördern.
Der Verein 'Charta der Vielfalt e. V.' übernimmt seit Januar 2011 die inhaltliche Gestaltung der Aktivitäten der Unternehmensinitiative.
bp setzt sich aktiv für den Vielfaltsgedanken in Deutschland ein und engagiert sich mit verschiedenen Beiträgen für dessen Verbreitung.
Der Verein 'Charta der Vielfalt e.V.' organisiert jedes Jahr zahlreiche Aktivitäten, um Diversität zu fördern und sichtbar zu machen.
Im Sommer 2020 führte die Charta der Vielfalt eine Befragung zum Stand von Diversity in Deutschland durch, an der sich auch bp beteiligte.