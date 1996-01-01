Deutscher Diversity-Tag

In den Vollbildmodus wechseln

Der Deutsche Diversity-Tag (DDT), ausgerufen von der Charta der Vielfalt, lenkt einmal im Jahr bewusst die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und in den Organisationen auf das Potenzial und die Notwendigkeit einer inklusiven Kultur und Vielfalt in der Arbeitswelt.

„Vielfalt hat viele Gesichter – unterschiedliche Kulturen, soziale Hintergründe, Religionen oder Fähigkeiten, um nur einige zu nennen. Der Deutsche Diversity-Tag ist in jedem Jahr eine wunderbare Gelegenheit, sich dieser zahlreichen Facetten bewusst zu werden, sich auszutauschen und neue Perspektiven kennenzulernen.“ Patrick Wendeler, Vorstandsvorsitzender der BP Europa SE

Seit 2013 nehmen jedes Jahr zahlreiche Organisationen daran teil, um mit ihren Aktionen das Thema sichtbar zu machen. Auch bp ist bereits seit dem ersten DDT dabei – im Folgenden einige Highlights der vergangenen Jahre.