Deutscher Diversity-Tag

bp setzt sich aktiv für den Vielfaltsgedanken in Deutschland ein und engagiert sich mit verschiedenen Beiträgen für dessen Verbreitung.

DDT 2025
Der Deutsche Diversity-Tag (DDT), ausgerufen von der Charta der Vielfalt, lenkt einmal im Jahr bewusst die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und in den Organisationen auf das Potenzial und die Notwendigkeit einer inklusiven Kultur und Vielfalt in der Arbeitswelt. 
„Vielfalt hat viele Gesichter – unterschiedliche Kulturen, soziale Hintergründe, Religionen oder Fähigkeiten, um nur einige zu nennen. Der Deutsche Diversity-Tag ist in jedem Jahr eine wunderbare Gelegenheit, sich dieser zahlreichen Facetten bewusst zu werden, sich auszutauschen und neue Perspektiven kennenzulernen.“Patrick Wendeler, Vorstandsvorsitzender der BP Europa SE
Seit 2013 nehmen jedes Jahr zahlreiche Organisationen daran teil, um mit ihren Aktionen das Thema sichtbar zu machen. Auch bp ist bereits seit dem ersten DDT dabei – im Folgenden einige Highlights der vergangenen Jahre.
2025: Altersdiversität im Fokus

Der Deutsche Diversity-Tag 2025 bei bp stand im Zeichen der Altersvielfalt. Die Age Diversity Business Resource Group EMEA (BRG) machte deutlich, wie wichtig eine altersinklusive Unternehmenskultur besonders in Zeiten des Wandels ist – mit dem Ziel, dass Generationen voneinander lernen und gemeinsam wachsen können.

 

Auch jenseits des Aktionstags setzt sich die BRG mit verschiedenen Formaten wie Coffee Chats oder Coaching Sessions für den Austausch zwischen Altersgruppen ein. Veranstaltungen wie der „Ageism Awareness Day“ am 8. Oktober rücken das Thema zusätzlich ins Blickfeld – als Teil einer Unternehmenskultur, in der Vielfalt täglich gelebt wird.

Altersdiversität

Die Mitarbeitenden konnten bei einem virtuellen Event verschiedene Business Ressource Groups kennenlernen. Unter anderem stellte sich das neue Väternetzwerk als Untergruppe der internationalen bp Working Families Business Ressource Group vor. Hier können sich (werdende) Väter zukünftig über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in allen Lebensphasen austauschen.

 

Bei der anschließenden Paneldiskussion mit bps Vorstandsvorsitzenden Patrick Wendeler und Personalvorständin Inga Dransfeld-Haase ging es um die Frage, wie Vielfalt im Unternehmen gelebt werden kann. Damit lehnte sich das Event an das diesjährige Motto des Diversity-Tages an: „Stimme Für Vielfalt – 365 Tage im Jahr“.

bp gibt Vielfalt eine Stimme

Den diesjährigen Deutschen Diversity-Tag hat bp zum Anlass genommen, die Arbeit der Mitarbeitenden-Netzwerke (Business Ressource Groups, BRGs) in den Mittelpunkt zu stellen. Zahlreiche Kolleg:innen engagieren sich freiwillig und neben ihren täglichen Jobs in diesen Gruppen, um die Zusammengehörigkeit bei bp zu fördern und den Blick auf verschiedene DE&I-Themen zu lenken.

 

Am Deutschen Diversity-Tag haben die BRGs bp WIN (Frauennetzwerk), bp Pride (Netzwerk für LGBTQ+ und Allies) und Working Families gemeinsam mit der Schwerbehindertenvertretung alle Mitarbeitenden an den Standort Bochum zu einem offenen Austausch eingeladen. Vor Ort konnten sich die Interessierten über die Gruppen und ihre Aktivitäten informieren und gemeinsam mit ihnen ins Gespräch kommen.

Zum 10. Jubiläum des Deutschen Diversity-Tags wurde die Vielfalt auch bei bp ausgiebig gefeiert. Ganz im Zeichen des European Diversity Month wurden dazu am 2. Mai Diversityfahnen an den bp Standorten Bochum, Gelsenkirchen und Lingen gehisst, um ein sichtbares Zeichen für Wertschätzung, Respekt und Vielfalt zu setzen. Unter dem Motto #EnergiedurchVielfalt ging es ab dem 18. Mai mit den internen Diversity-Aktionswochen weiter. Die Mitarbeitenden konnten sich hier in verschiedenen Veranstaltungen und Workshops zu Diversity, Equity & Inclusion austauschen und neue Erfahrungen sammeln.

 

Am Deutschen Diversity-Tag selbst wurde das Ergebnis der diesjährigen Fotoaktion veröffentlicht: eine bunte, vielfältige und gelungene Diversity-Collage voller sympathischer Gesichter. Darüber hinaus wurde intern der neue Leitfaden zur wertschätzenden Sprache vorgestellt.

 

Diversity Collage

Im Rahmen von internen „Diversity, Equity & Inclusion”-Aktionstagen tauschten sich Mitarbeitende mit dem Paralympic-Sprinter David Behre über das Thema innere Stärke und Resilienz in Krisensituationen aus. In einem weiteren Workshop erkundeten sie die inklusiven integrierten Tools in unserem digitalen Arbeitsplatz, die dazu beitragen, dass Barrierefreiheit selbstverständlich ist.

 

Anlässlich des zweiten EU Diversity Month teilten bp Vertreter:innen unterschiedlicher europäischer Ländergesellschaften, Geschäftsbereiche und Mitarbeitendennetzwerke im Format „European Dialogues: Greater Equity“ Best Practice Beispiele, wie sie dazu beitragen Diversity, Equity und Inclusion mit Leben zu füllen.

Diversity, equity & inclusion
Unter dem Motto „Lassen Sie uns ins Gespräch kommen – Und was denken Sie?“ wurden Mitarbeitende zum Thema „Covid-19 verschafft uns neue Arbeits- und Lebenssituationen – und was machen wir daraus?“ zum virtuellen Gedankenaustausch eingeladen.
Ein Team junger Kolleg:innen organisierte als Wettbewerbsbeitrag zur bundesweiten Diversity Challenge D&I-Tage in Bochum mit zahlreichen Workshops, Vorträgen und Erlebnissen zum Thema Vielfalt im Unternehmen. Das Engagement kam unter die Top 10 beim Wettbewerb.

Im Rahmen des bp D&I-Talk erörterten Mitarbeitende, welche Herausforderungen sich aus der gesellschaftlichen Vielfalt für bp ergeben und wie Diversity und Inclusion im Arbeitsalltag gelebt werden.

 

In diesem Zuge hielt Elisabeth Kaneza, Menschenrechtlerin, Vorsitzende Kaneza Foundation e.V. und
Alumni der Civil Academy, eine Keynote zum Thema „Gesellschaftliche Vielfalt leben – eine Herausforderung für alle“. 

Ganz nach dem Motto des DDT 2017 „Vielfalt unternehmen: Wir zeigen Flagge!“ erschien eine neue Sonderedition der Aral SuperCards (Gutscheinkarten). Neben dem Hauptmotiv „We love Diversity“ wurden sechs weitere Kartenmotive entworfen, die jeweils für eine der Dimensionen standen, die die Vielfalt in unserer Gesellschaft ausmachen. Durch die Aktion setzten bp und Aral ein Zeichen für die tägliche Vielfalt – denn jeder Mensch vereint gleich mehrere dieser Merkmale in sich.
Charta der Vielfalt - Motiv Identität

2016 feiert die Unternehmensinitiative Charta der Vielfalt ihr zehnjähriges Bestehen. In diesem Jubiläumsjahr ging sie auf eine Werkstatt-Tour, um vor Ort Zeichen zu setzen für ein vielfältiges Miteinander am Arbeitsplatz. Die Premiere der Vielfaltswerkstatt richtete bp als Gastgeber in Bochum aus. Vom 12. bis 14. April fanden innovative und informative Workshops zu folgenden Themen statt:

  • Menschen mit Behinderung – Die Stärken aller Beschäftigten nutzen
  • Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt! – Alle Potenziale in den Blick nehmen
  • Mehr als nur Frauen – Chancengleichheit in Unternehmen
  • Mit Vielfalt in die Zukunft – Trends in der Arbeitswelt
Vielfaltswerkstatt bei BP in Bochum

Erstmalig gab es eine Sonderedition der Aral SuperCard zum DDT, die an allen Aral Tankstellen erhältlich war. Damit machte sich bp gemeinsam mit ihrer Tankstellenmarke Aral für den Vielfaltsgedanken in Deutschland stark. Die Intention der Charta der Vielfalt – Wertschätzung und Diversity zu fördern – wurde so auch an die Kund:innen weitergetragen.

 

bp lud zudem gemeinsam mit der Stadt Bochum und dem VfL Bochum 1848 e.V. zum dritten Bochumer Diversity-Gespräch ein. Unter dem Titel „Inclusion – Warum Anderssein erwünscht ist!“ stand der Aspekt der Einbeziehung und Wertschätzung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten der Menschen im Vordergrund. Anderssein heißt, andere Perspektiven zu haben, andere Erfahrungen gemacht zu haben – das bringt uns weiter auf dem Weg zu innovativen Lösungen. In drei Gesprächsrunden zu den Vielfaltsdimensionen Geschlecht, kultureller Hintergrund sowie sexuelle Orientierung und Identität wurde die Bedeutung von Inclusion vertiefend erörtert.

Aral SuperCard Sonderedition 'Vielfalt'
Das zweite Bochumer Diversity-Gespräch – erneut organisiert von bp, der Stadt Bochum und dem VfL Bochum 1848 e.V. – drehte sich um das Thema „Vielfalt und Bildung“. Expert:innen sowie viele Interessierte diskutierten lebhaft darüber, wie gesellschaftliche Vielfalt als Ressource und Potenzial wertgeschätzt und zu einer positiven Wertschöpfung genutzt werden kann. Sie sprachen über die Herausforderungen von Bildungsträgern, die Vielfalt in der Stadtgesellschaft und in den Klassenräumen aufzugreifen, und tauschten sich über Beispiele aus Schulen sowie außerschulischen Bildungsinitiativen aus.
Bochumer Diversity Gespräch 2015
Das erste gemeinsame Bochumer Diversity-Gespräch von bp, der Stadt Bochum und dem VfL Bochum 1848 e.V. fand statt. Darin wurde deutlich, welche Bedeutung das Thema Diversity in den Bereichen Kommune, Verein und Unternehmen bereits hat.
Bochumer Diversity Gespräch 2013
