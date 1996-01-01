Deutscher Diversity-Tag

bp setzt sich aktiv für den Vielfaltsgedanken in Deutschland ein und engagiert sich mit verschiedenen Beiträgen für dessen Verbreitung.
Der Deutsche Diversity-Tag 2025 bei bp stand im Zeichen der Altersvielfalt. Die Age Diversity Business Resource Group EMEA (BRG) machte deutlich, wie wichtig eine altersinklusive Unternehmenskultur besonders in Zeiten des Wandels ist – mit dem Ziel, dass Generationen voneinander lernen und gemeinsam wachsen können.
Auch jenseits des Aktionstags setzt sich die BRG mit verschiedenen Formaten wie Coffee Chats oder Coaching Sessions für den Austausch zwischen Altersgruppen ein. Veranstaltungen wie der „Ageism Awareness Day“ am 8. Oktober rücken das Thema zusätzlich ins Blickfeld – als Teil einer Unternehmenskultur, in der Vielfalt täglich gelebt wird.
Die Mitarbeitenden konnten bei einem virtuellen Event verschiedene Business Ressource Groups kennenlernen. Unter anderem stellte sich das neue Väternetzwerk als Untergruppe der internationalen bp Working Families Business Ressource Group vor. Hier können sich (werdende) Väter zukünftig über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in allen Lebensphasen austauschen.
Bei der anschließenden Paneldiskussion mit bps Vorstandsvorsitzenden Patrick Wendeler und Personalvorständin Inga Dransfeld-Haase ging es um die Frage, wie Vielfalt im Unternehmen gelebt werden kann. Damit lehnte sich das Event an das diesjährige Motto des Diversity-Tages an: „Stimme Für Vielfalt – 365 Tage im Jahr“.
Den diesjährigen Deutschen Diversity-Tag hat bp zum Anlass genommen, die Arbeit der Mitarbeitenden-Netzwerke (Business Ressource Groups, BRGs) in den Mittelpunkt zu stellen. Zahlreiche Kolleg:innen engagieren sich freiwillig und neben ihren täglichen Jobs in diesen Gruppen, um die Zusammengehörigkeit bei bp zu fördern und den Blick auf verschiedene DE&I-Themen zu lenken.
Am Deutschen Diversity-Tag haben die BRGs bp WIN (Frauennetzwerk), bp Pride (Netzwerk für LGBTQ+ und Allies) und Working Families gemeinsam mit der Schwerbehindertenvertretung alle Mitarbeitenden an den Standort Bochum zu einem offenen Austausch eingeladen. Vor Ort konnten sich die Interessierten über die Gruppen und ihre Aktivitäten informieren und gemeinsam mit ihnen ins Gespräch kommen.
Zum 10. Jubiläum des Deutschen Diversity-Tags wurde die Vielfalt auch bei bp ausgiebig gefeiert. Ganz im Zeichen des European Diversity Month wurden dazu am 2. Mai Diversityfahnen an den bp Standorten Bochum, Gelsenkirchen und Lingen gehisst, um ein sichtbares Zeichen für Wertschätzung, Respekt und Vielfalt zu setzen. Unter dem Motto #EnergiedurchVielfalt ging es ab dem 18. Mai mit den internen Diversity-Aktionswochen weiter. Die Mitarbeitenden konnten sich hier in verschiedenen Veranstaltungen und Workshops zu Diversity, Equity & Inclusion austauschen und neue Erfahrungen sammeln.
Am Deutschen Diversity-Tag selbst wurde das Ergebnis der diesjährigen Fotoaktion veröffentlicht: eine bunte, vielfältige und gelungene Diversity-Collage voller sympathischer Gesichter. Darüber hinaus wurde intern der neue Leitfaden zur wertschätzenden Sprache vorgestellt.
Im Rahmen von internen „Diversity, Equity & Inclusion”-Aktionstagen tauschten sich Mitarbeitende mit dem Paralympic-Sprinter David Behre über das Thema innere Stärke und Resilienz in Krisensituationen aus. In einem weiteren Workshop erkundeten sie die inklusiven integrierten Tools in unserem digitalen Arbeitsplatz, die dazu beitragen, dass Barrierefreiheit selbstverständlich ist.
Anlässlich des zweiten EU Diversity Month teilten bp Vertreter:innen unterschiedlicher europäischer Ländergesellschaften, Geschäftsbereiche und Mitarbeitendennetzwerke im Format „European Dialogues: Greater Equity“ Best Practice Beispiele, wie sie dazu beitragen Diversity, Equity und Inclusion mit Leben zu füllen.
Im Rahmen des bp D&I-Talk erörterten Mitarbeitende, welche Herausforderungen sich aus der gesellschaftlichen Vielfalt für bp ergeben und wie Diversity und Inclusion im Arbeitsalltag gelebt werden.
In diesem Zuge hielt Elisabeth Kaneza, Menschenrechtlerin, Vorsitzende Kaneza Foundation e.V. und
Alumni der Civil Academy, eine Keynote zum Thema „Gesellschaftliche Vielfalt leben – eine Herausforderung für alle“.
2016 feiert die Unternehmensinitiative Charta der Vielfalt ihr zehnjähriges Bestehen. In diesem Jubiläumsjahr ging sie auf eine Werkstatt-Tour, um vor Ort Zeichen zu setzen für ein vielfältiges Miteinander am Arbeitsplatz. Die Premiere der Vielfaltswerkstatt richtete bp als Gastgeber in Bochum aus. Vom 12. bis 14. April fanden innovative und informative Workshops zu folgenden Themen statt:
Erstmalig gab es eine Sonderedition der Aral SuperCard zum DDT, die an allen Aral Tankstellen erhältlich war. Damit machte sich bp gemeinsam mit ihrer Tankstellenmarke Aral für den Vielfaltsgedanken in Deutschland stark. Die Intention der Charta der Vielfalt – Wertschätzung und Diversity zu fördern – wurde so auch an die Kund:innen weitergetragen.
bp lud zudem gemeinsam mit der Stadt Bochum und dem VfL Bochum 1848 e.V. zum dritten Bochumer Diversity-Gespräch ein. Unter dem Titel „Inclusion – Warum Anderssein erwünscht ist!“ stand der Aspekt der Einbeziehung und Wertschätzung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten der Menschen im Vordergrund. Anderssein heißt, andere Perspektiven zu haben, andere Erfahrungen gemacht zu haben – das bringt uns weiter auf dem Weg zu innovativen Lösungen. In drei Gesprächsrunden zu den Vielfaltsdimensionen Geschlecht, kultureller Hintergrund sowie sexuelle Orientierung und Identität wurde die Bedeutung von Inclusion vertiefend erörtert.
Der Verein 'Charta der Vielfalt e. V.' übernimmt seit Januar 2011 die inhaltliche Gestaltung der Aktivitäten der Unternehmensinitiative.
bp will als Mitbegründer der Initiative Charta der Vielfalt die Vorteile und Chancen von Vielfalt verdeutlichen und sie fördern.
Der Verein 'Charta der Vielfalt e.V.' organisiert jedes Jahr zahlreiche Aktivitäten, um Diversität zu fördern und sichtbar zu machen.