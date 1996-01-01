Cookie-Informationen

Der Verein führt die Geschäfte und ist Träger der Charta.

charta der vielfalt

Der Verein Charta der Vielfalt e. V. übernimmt seit März 2011 die inhaltliche Gestaltung der Aktivitäten der Unternehmensinitiative. Getragen wird er von derzeit 40 Unternehmen. Hier arbeiten Privatwirtschaft und der Staat zusammen, vertreten durch die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration und Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus. Mit innovativen und kreativen Formaten und Aktivitäten sorgt die Geschäftsstelle des Vereins dafür, dass die Ziele der Charta umgesetzt werden.

 

Zu den Hauptaufgaben des Vereins gehört...

  • die Verankerung von Vielfalt in Wirtschaft und Gesellschaft voranzutreiben. Der Verein möchte dabei insbesondere mehr Unternehmen und Organisationen für die Prinzipien der Charta der Vielfalt gewinnen.
  • die bestehenden Unterzeichnerorganisationen im gegenseitigen Lernen und Erfahrungsaustausch im Zweckbereich des Vereins zu unterstützen.
  • die bestehenden Unterzeichnerorganisationen bei der Umsetzung von Diversity Management zu unterstützen. Dazu informiert der Verein aktiv über Diversity Management als Instrument zur Entwicklung einer wertschätzenden und offenen Organisationskultur.

 

Charta der Vielfalt e.V.

Genauere Informationen über den Verein Charta der Vielfalt e. V. finden Sie auf seiner Website.

