Der Verein führt die Geschäfte und ist Träger der Charta.
Der Verein Charta der Vielfalt e. V. übernimmt seit März 2011 die inhaltliche Gestaltung der Aktivitäten der Unternehmensinitiative. Getragen wird er von derzeit 40 Unternehmen. Hier arbeiten Privatwirtschaft und der Staat zusammen, vertreten durch die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration und Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus. Mit innovativen und kreativen Formaten und Aktivitäten sorgt die Geschäftsstelle des Vereins dafür, dass die Ziele der Charta umgesetzt werden.
Charta der Vielfalt e.V.
Genauere Informationen über den Verein Charta der Vielfalt e. V. finden Sie auf seiner Website.
bp will als Mitbegründer der Initiative Charta der Vielfalt die Vorteile und Chancen von Vielfalt verdeutlichen und sie fördern.
bp setzt sich aktiv für den Vielfaltsgedanken in Deutschland ein und engagiert sich mit verschiedenen Beiträgen für dessen Verbreitung.
Der Verein 'Charta der Vielfalt e.V.' organisiert jedes Jahr zahlreiche Aktivitäten, um Diversität zu fördern und sichtbar zu machen.