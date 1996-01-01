Stimme zeigen für Vielfalt

Cookie-Informationen

Der Verein Charta der Vielfalt e.V. organisiert in jedem Jahr zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen rund um Diversität und Inklusion in der Wirtschaft.

Stimme für Vielfalt
Neben dem Deutschen Diversity-Tag, einem der wichtigsten Aktionstage rund um Vielfalt in der Arbeitswelt, können sich Interessierte auch im Rahmen vieler weiterer Veranstaltungen mit der Themenwelt der Diversity auseinandersetzen. Der Verein Charta der Vielfalt ist durch seine Initiativen zum bedeutendsten Agendasetter dieses Bereichs aufgestiegen und stets bestrebt, den offenen Dialog weiter zu fördern. Auch bp unterstützt als Gründungsmitglied der Charta die Aktionen des Vereins und steht gemeinsam mit ihm unter der Kampagne #StimmefürVielfalt  jeden Tag für den Wert der Vielfalt ein. 
charta der vielfalt

Charta der Vielfalt e.V.

Der Verein 'Charta der Vielfalt e. V.' übernimmt seit Januar 2011 die inhaltliche Gestaltung der Aktivitäten der Unternehmensinitiative.
bp gibt Vielfalt eine Stimme

Deutscher Diversity-Tag

bp setzt sich aktiv für den Vielfaltsgedanken in Deutschland ein und engagiert sich mit verschiedenen Beiträgen für dessen Verbreitung.
Die Diversity-Studie 2020

Die Diversity-Studie 2020

Im Sommer 2020 führte die Charta der Vielfalt eine Befragung zum Stand von Diversity in Deutschland durch, an der sich auch bp beteiligte.