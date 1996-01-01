Stimme zeigen für Vielfalt

Der Verein Charta der Vielfalt e.V. organisiert in jedem Jahr zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen rund um Diversität und Inklusion in der Wirtschaft.
Der Verein 'Charta der Vielfalt e. V.' übernimmt seit Januar 2011 die inhaltliche Gestaltung der Aktivitäten der Unternehmensinitiative.
bp setzt sich aktiv für den Vielfaltsgedanken in Deutschland ein und engagiert sich mit verschiedenen Beiträgen für dessen Verbreitung.
Im Sommer 2020 führte die Charta der Vielfalt eine Befragung zum Stand von Diversity in Deutschland durch, an der sich auch bp beteiligte.