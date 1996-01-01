Stimme zeigen für Vielfalt

Neben dem Deutschen Diversity-Tag, einem der wichtigsten Aktionstage rund um Vielfalt in der Arbeitswelt, können sich Interessierte auch im Rahmen vieler weiterer Veranstaltungen mit der Themenwelt der Diversity auseinandersetzen. Der Verein Charta der Vielfalt ist durch seine Initiativen zum bedeutendsten Agendasetter dieses Bereichs aufgestiegen und stets bestrebt, den offenen Dialog weiter zu fördern. Auch bp unterstützt als Gründungsmitglied der Charta die Aktionen des Vereins und steht gemeinsam mit ihm unter der Kampagne #StimmefürVielfalt jeden Tag für den Wert der Vielfalt ein.