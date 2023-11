Da sein, Ally sein – Transgender Awareness Week bei bp

bp ist es wichtig, allen Mitarbeitenden ein offenes und unterstützendes Arbeitsumfeld zu bieten. Dazu tragen im Unternehmen die Allies bei, deren Rolle sich bp im Rahmen der diesjährigen internationalen Transgender Awareness Week besonders widmet. Jährlich geht die Aktionswoche dem Gedenktag für die Opfer transfeindlicher Gewalt am 20. November voraus und bietet der Trans-Community sowie deren Allies eine Bühne.



Was ist ein Ally?

Warum sind Allies wichtig für die Trans-Community? Und wie wird man zu einem guten (Arbeitsplatz-)Ally? Diesen Fragen schenkt bp innerhalb der diesjährigen Transgender Awareness Week vom 13. bis zum 19. November spezielle Aufmerksamkeit. Ein besonderes Highlight der Aktionswoche ist der globale Webcast am 16. November. Zusammen mit Trans in the City, der weltweit größten Organisation für transgeschlechtliche und nicht-binäre Personen in Unternehmen, widmet sich die Veranstaltung dem Thema „Workplace Allyship“ und bietet Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich zu vernetzen.