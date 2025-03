Neue Geschäftsführung für die Castrol Germany GmbH

Das Deutschland-Geschäft von Castrol, einer der weltweit führenden Schmierstoffmarken, erhält eine neue Leitung. Bianca Rösler, Rhea D’Jesus und Patrick Bell wurden in die Geschäftsführung der Castrol Germany GmbH berufen. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg gehört zur globalen bp plc.

Bianca Rösler (42) ist mit Wirkung zum 01.04.2025 als Geschäftsführerin bestellt worden - in ihrer neuen Rolle als Sales Director für den Automotive-Bereich in der DACH-Region. Sie ist Teil des europäischen Automotive-Leitungsteams. Bianca Rösler verantwortete zuvor den Sales-Bereich für den Metalworking- und Lubricants-Markt der Sasol Germany GmbH und war in früheren Funktionen als Senior Manager Marketing sowie als Global Technology Development Manager bei Sasol tätig. Die Ingenieurin für Verfahrenstechnik tritt im Automotive-Bereich die Nachfolge von Christian Lau an, der Castrol nach 25 Jahren verlässt.

Rhea D’Jesus (43) wurde bereits Ende Januar als Geschäftsführerin der Castrol Germany GmbH bestellt. Sie ist als Manufacturing Manager EU + META (Middle East, Turkey and Africa) vor allem verantwortlich für die Castrol-Werke in Deutschland, Belgien, Frankreich und der Türkei sowie die Beteiligungen an anderen internationalen Werken. Rhea D’Jesus war zuvor Werksleiterin in Landau. Die Wirtschaftsingenieurin hatte vor ihrer Tätigkeit bei Castrol verschiedene Funktionen bei Procter & Gamble und Amazon inne.

Patrick Bell (47) wurde mit Wirkung zum 01.04.2025 in die Geschäftsführung der Castrol Germany GmbH berufen und ist in Personalunion weiterhin Industrial Sales Director Central Europe. Er ist Teil des europäischen Vertriebsleitungsteams im Industrie-Bereich und vertritt Castrol im Vorstand des Deutschen Schmierstoffverbands (VSI). Der gelernte Automobilkaufmann und Diplom-Betriebswirt ist seit 20 Jahren bei Castrol und war in früheren Funktionen unter anderem als Area Sales Manager Süd für Österreich und die Schweiz, im globalen Business Development sowie in verschiedenen Vertriebsrollen im Automotive- und Industrie-Bereich tätig.

Mathieu Boulandet hat die Geschäftsführung der Castrol Germany GmbH verlassen, um eine Karrierechance außerhalb des Unternehmens zu ergreifen.

„Wir freuen uns darauf, das Deutschland-Geschäft von Castrol mit Bianca Rösler, Rhea D’Jesus und Patrick Bell in die Zukunft zu führen. Alle drei bringen langjährige Erfahrungen und hohe fachliche Kompetenz in die Geschäftsführung mit. Sie werden die Castrol-Strategie „Onward, Upward, Forward“ vorantreiben sowie Lösungen und Dienstleistungen für die Kunden entwickeln, um diese heute und in Zukunft bei ihren jeweiligen Herausforderungen zu unterstützen. Damit werden sie den Erfolg unseres deutschen Geschäfts sichern“, erklärt Dr. Hildegard Bison, Aufsichtsratsvorsitzende der Castrol Germany GmbH. „Gleichzeitig danken wir Christian Lau und Mathieu Boulandet für ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg von Castrol und wünschen ihnen für ihre berufliche und persönliche Zukunft alles Gute!“