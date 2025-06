Elektromobilität ist ein zentraler Hebel für die Reduktion von Emissionen im deutschen Verkehrssektor. Auf den Berliner Energietagen und dem BDEW-Kongress diskutierte die Branche, wie der Ausbau der Pkw- und Lkw-Ladeinfrastruktur beschleunigt werden könnte. Für Aral Vorstand Alexander Junge steht fest: Die neue Bundesregierung muss bürokratische Hürden noch dieses Jahr angehen.



Bis zu zwei Jahre kann es vom ersten Genehmigungsantrag bis zur Inbetriebnahme einer öffentlichen Ultraschnell-Ladesäule dauern. Mit diesem Tempo sind die CO 2 -Reduktionsziele im Verkehrssektor jedoch nur schwer zu erreichen. Denn der Ausbau der Ladeinfrastruktur ist ein wichtiger Schlüssel für die Akzeptanz der E-Mobilität bei Autofahrer:innen und Logistikunternehmen. Nur wenn sie auf batterieelektrische Fahrzeuge umsteigen, können Emissionen im erforderlichen Umfang vermieden werden. Umso wichtiger ist es, Hürden für eine flächendeckende und leistungsfähige Ladeinfrastruktur zu beseitigen.



Einen Blick auf die aktuelle Umsetzung für den Straßengüterverkehr warf das en2x-Panel bei den Berliner Energietagen. Aral ist derzeit der größte Anbieter für Lkw-Ladeinfrastruktur in Deutschland. Im Gespräch mit Armin Humer (DB Schenker), Gerhard Bressler (Stromnetz Berlin) und Moderator Alexander von Gersdorff (en2x) erläuterte Alexander Junge, wie der Hochlauf weiter Fahrt aufnehmen könnte. „Logistikunternehmen brauchen wirtschaftliche und praxistaugliche Lösungen. Das heißt, dass sich Ladeformate nahtlos in die betrieblichen Abläufe des Güterverkehrs integrieren lassen müssen“, erklärte Junge. Aral hat den ersten öffentlichen Lkw-Ladekorridor deshalb strategisch günstig am Rhein-Alpen-Korridor eröffnet. In 45 Minuten können Fahrzeuge – abhängig von der Fahrzeugtechnik – dort mit 300 kW Ladeleistung bis zu 200 Kilometer Reichweite laden. Die Ladedauer ist somit sogar abgestimmt auf die gesetzlich vorgegebenen Ruhezeiten.

Neue Bundesregierung darf keine Zeit verlieren

„Wenn wir ernst machen wollen mit der Verkehrswende, dann müssen wir jetzt die strukturellen Hindernisse beseitigen. Sonst verlieren wir nicht nur Zeit – sondern auch die Chance, Vorreiter zu sein“, so brachte Alexander Junge es beim BDEW-Kongress auf den Punkt. Die neue Bundesregierung könne jetzt zeigen, dass sie aus der Vergangenheit gelernt habe. Geht sie die Vereinfachung und Beschleunigung noch in diesem Jahr an, könne die Elektromobilität im Zusammenspiel mit weiteren Förderungen insgesamt einen neuen Schub bekommen.

Aral will den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland für Pkw und Lkw jedenfalls weiter vorantreiben. Seit Ende 2020 baut das Unternehmen ein Schnellladenetz auf und betreibt mittlerweile über 3.500 Ladepunkte an fast 500 Standorten. Mit aktuell 26 öffentlichen Ladestellen für E-Lkw ist das Unternehmen größter Anbieter in diesem Segment in Deutschland. Aktuell ist auch die Einführung von Ladesäulen mit einer Leistung von bis zu 1.000 kW, sogenannten Megawatt-Chargern, in Planung.