Wie kann der Flugverkehr klimafreundlicher werden – und welche Rolle spielen dabei Raffinerien? Am Standort Lingen zeigt bp, wie sich nachhaltigere Flugkraftstoffe bereits heute mit bestehender Technik herstellen lassen. Dabei kommen auch innovative Rohstoffe zum Einsatz, deren Praxistauglichkeit stetig getestet wird.

Seit 2022 produziert bp in der Raffinerie Lingen nachhaltigere Flugkraftstoffe (Sustainable Aviation Fuels, kurz: SAF) im industriellen Maßstab. Dabei kommen biogene Reststoffe wie gebrauchtes Speiseöl oder die Carinata-Pflanze zum Einsatz. Die bestehenden Raffinerieanlagen wurden technisch so modifiziert und erweitert, dass der biogene Rohstoff gemeinsam mit fossilem Rohöl verarbeitet werden kann – ohne Qualitätsverlust. Die eingesetzten Biokomponenten ersetzen dabei direkt einen Teil des fossilen Rohöls in der Verarbeitung und leisten so einen unmittelbaren Beitrag zur Emissionsreduktion am Standort.

Die Methode zur gemeinsamen Verarbeitung von fossilem Rohöl und biogenen Rohstoffen in bestehenden Raffinerieanlagen nennt man „Co-Processing“. Lingen war die erste industrielle Produktionsstätte in Deutschland, die diese Methode genutzt hat, um SAF im industriellen Maßstab herzustellen.

Der Weg zur SAF-Produktion war lang: Erste Versuche mit Biokomponenten starteten bereits 2002, doch es fehlten noch entsprechende politische Rahmenbedingungen – und auch die Technik war noch nicht so weit. 2018 konnte die Technologie dann richtig durchstarten: Als erste Raffinerie in Deutschland wurde Lingen für das Verfahren zertifiziert. Mittlerweile liegt der Anteil biogener Einsatzstoffe fast kontinuierlich bei fünf Prozent – mit dem Ziel, diesen Anteil Schritt für Schritt weiter auszubauen.