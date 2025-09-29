Weitergeben statt wegwerfen: Was bp gegen Lebensmittelverschwendung tut

Schritt für Schritt gegen Lebensmittelverschwendung

Gestartet ist die Zusammenarbeit 2022 in den Ländern Polen, Deutschland und Großbritannien. In Deutschland ist Aral mit über 1.200 teilnehmenden Tankstellen der größte Partner von Too Good To Go im Tankstellenbereich. Über die Marktplatz-App von Too Good To Go geben sie Lebensmittel, die am Ende des Tages übrig bleiben, günstig an Kund:innen ab. Die Produkte kommen in sogenannte „Überraschungstüten“, die man über die App reservieren und vor Ort abholen kann.

„Die Idee mithilfe von Kooperationen Lebensmittel zu retten, gab es schon lange vorher“, erzählt Vera Heller, Waste and Disposal Senior Advisor bei bp. „Als vor drei Jahren dann das Betreibermodell für unsere Tankstellen-Shops umgestellt wurde, konnten wir die Kooperation flächendeckend an unseren unternehmenseigenen Stationen umsetzen.“ Mithilfe von Mitarbeitenden-Trainings wurde das Programm Schritt für Schritt ausgerollt. Inzwischen kooperiert bp in sieben europäischen Ländern mit Too Good to Go.

Bis Ende August dieses Jahres wurden in Deutschland insgesamt 2,33 Millionen Überraschungstüten mit überschüssigen Lebensmitteln verkauft. Da jede dieser Tüten etwa ein Kilogramm Lebensmittel enthält, konnten auf diese Weise rund 2.330 Tonnen Lebensmittel vor der Verschwendung bewahrt werden.