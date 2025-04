Mit der Ende Februar 2025 verabschiedeten neuen Strategie hat bp auch ihre Nachhaltigkeitsziele aktualisiert. Das Energieunternehmen hat seine Ziele auf Bereiche ausgerichtet, die für den langfristigen Erfolg des Unternehmens und die Erreichung seiner Netto-Null-Ambitionen am wichtigsten sind: netto-null Betrieb (NetZero Operations), netto-null Verkauf (NetZero Sales), Menschen, Biodiversität und Wasser. Der neue Nachhaltigkeitsbericht zeigt, welche Fortschritte im Jahr 2024 erreicht wurden und hebt einige Aspekte hervor, die bp im Rahmen der fünf aktualisierten Ziele in Zukunft weiter verfolgen will.

Netto-null Betrieb Unser Ziel ist es, bis 2050 oder früher bei Scope 1- und 2-Emissionen innerhalb der betrieblichen Kontrolle von bp Netto-Null zu erreichena. Dies schließt eine Beibehaltung von ‚nahezu null‘ in der Methanintensität der von uns betriebenen Produktionsanlagen ein, ermöglicht durch eine unterstützende Regierungspolitik. Netto-null Verkauf Unser Ziel ist es, die durchschnittliche Lebenszyklus-Kohlenstoffintensität der von uns verkauften Energieprodukte bis 2050 oder früher auf Null zu reduzieren - ermöglicht durch eine unterstützende Regierungspolitik und eine Dekarbonisierung der Energienachfrage.



Menschen Unser Ziel ist es, unsere

Mitarbeitenden und die lokalen Gemeinden bei der Energiewende zu unterstützen.

Biodiversität Unser Ziel ist es, Biodiversität dort zu fördern, wo

wir tätig sindb. Wasser Unser Ziel ist es, unseren Netto-Süßwasserverbrauch

in belasteten Einzugsgebieten, in denen wir tätig sind, zu reduzieren.



Fußnoten a Auf CO2e-Basis b In unseren neuen, von bp betriebenen Projekten und großen Betriebsstätten

Als integriertes Energieunternehmen legt bp großen Wert darauf, Nachhaltigkeit unternehmensweit in seine Arbeitsweisen einzubinden und hat das Thema in mehreren Schlüsselbereichen verankert. Nachhaltigkeit ist daher beispielsweise ein Faktor im ausgewogenen Set an Investitionskriterien, anhand derer alle Investitionsvorhaben oberhalb eines festgelegten Schwellenwerts geprüft werden. Weiterhin werden die Netto-Null-Ziele in die Planungsprozesse der Gruppe einbezogen. Nachhaltigkeitsaspekte sind zudem auch im Risikomanagement integriert.

bp dokumentiert Nachhaltigkeitsleistungen bp verzeichnet für das betriebliche netto-null-Ziel aktuell eine Reduktion der Scope 1- und 2-Emissionen um 38 Prozent im Vergleich zum Basisjahr 2019 sowie eine Methanintensität von 0,07 Prozent. Die durchschnittliche Lebenszyklus-Kohlenstoffintensität der verkauften Energieprodukte konnte derweil um sechs Prozent gegenüber 2019 reduziert werden. bp hat sein Zwischenziel für netto-null Verkauf – eine Senkung um fünf Prozent bis Ende 2025 – somit bereits übertroffen. Auch zur Förderung der Ziele in den Bereichen Menschen, Biodiversität und Wasser wurden weltweit zahlreiche Projekte innerhalb und außerhalb von bp umgesetzt. Dabei stehen Aspekte wie die Verbesserung der biologischen Vielfalt oder der verantwortungsvolle Umgang mit der Ressource Wasser im Fokus.

Deutsche Aktivitäten leisten wichtigen Beitrag In Deutschland wurden verschiedene Modernisierungs- und Ausbaumaßnahmen ergriffen, um die Zielerreichung sowie die weitere Entwicklung zu unterstützen:

Netto-null Betrieb: Unabhängige Dampferzeugung in Gelsenkirchen Im Jahr 2024 sanken bps (indirekte) Scope 2-Emissionen im Vergleich zu 2023 um 0,2 Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalent auf 0,8 Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalent. Hierzu trug unter anderem das Steam & Power-Projekt in der Gelsenkirchener Raffinerie bei. In dessen Zuge wird der bisher aus einem Kohlekraftwerk importierte Dampf durch selbst erzeugten Dampf aus gasbefeuerten Kesseln ersetzt. Als Brennstoff für die Dampferzeugung kommt vor allem das am Standort ohnehin anfallende Raffineriegas zum Einsatz. Insgesamt konnten 2024 dadurch 19.000 Tonnen CO 2 -Äquivalent eingespart werden. Netto-null Verkauf: Meilenstein der Ladeinfrastruktur in Mönchengladbach bp arbeitet an der Erweiterung seines Ladenetzes für Elektrofahrzeuge, vor allem mit Blick auf schnelle und ultraschnelle Ladestationen. 2024 hat das Energieunternehmen dadurch den Meilenstein von einer Terawattstunde verkaufter Energie erreicht und die Anzahl der weltweiten Ladepunkte für Elektrofahrzeuge auf rund 39.100 erhöht – ein Anstieg von 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dabei gehört Deutschland neben Großbritannien, China und den USA zu den vier größten Elektromärkten der Welt, was sich auch an der Entwicklung der Ladepunkte hierzulande zeigt. Ein besonderes Highlight im letzten Jahr war die Eröffnung des ersten reinen Ladeparks für Elektrofahrzeuge von Aral pulse im Mönchengladbacher Gewerbepark. Es ist die bislang größte Anlage dieser Art von Aral pulse in Deutschland und umfasst 14 Ultraschnell-Ladesäulen mit 28 Ladebuchten für Elektrofahrzeuge (Stand: April 2025). Netto-null Verkauf: Grüner Wasserstoff aus Lingen Mit der endgültigen Investitionsentscheidung für das grüne Wasserstoffprojekt ‚Lingen Green Hydrogen‘ wurde Ende 2024 ein wichtiger Baustein für die Unterstützung von bp zum Aufbau einer Wasserstoffwertschöpfungskette in Deutschland ergänzt. Kern des Projekts ist – vorbehaltlich weiterer erforderlicher Genehmigungen - der Bau eines 100 Megawatt-Elektrolyseur in der Nähe der bp Raffinerie in Lingen, der ab 2027 jährlich bis zu 11.000 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren soll. Der für den Elektrolyseur benötigte Strom aus erneuerbaren Energien soll anfänglich voraussichtlich aus Offshore-Windkraftanlagen stammen. Wasser: Wasseraufbereitung in Lingen Im vergangenen Jahr verbrauchte bp im operativen Geschäft 17 Prozent weniger Frischwasser als 2020, während auch die Frischwasserentnahme (ohne Kühlwasser) um 15 Prozent reduziert wurde. Dazu beigetragen hat auch ein Wasserrecyclingprojekt am Standort Lingen, bei dem das Abwasser der Raffinerie zur Verwendung für industrielle Prozesse wiederaufbereitet wird. Dies spart jährlich die Nutzung von rund 287.000 m3 Frischwasser ein.