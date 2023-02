Handelsblatt Wasserstoff-Gipfel 2022

Die große Bedeutung von Wasserstoff als Energieträger der Zukunft ist angekommen: Bei Wirtschaft und Politik, in Großkonzernen und Start-Ups, national wie international. Auch Deutschland hat beim Thema Wasserstoff schon viel bewegt. Das beweisen die zahlreichen H 2 -Projekte, die schon in den Startlöchern stehen. Dazu gehören auch bps IPCEI-Projekte „GET H 2 Nukleus“ und „Lingen Green Hydrogen“. Beide Projekte tragen zum schnellen Aufbau und zur Industrialisierung der Wasserstoffwirtschaft bei.

Doch Deutschland ist noch nicht am Ziel. Wolfgang Langhoff sagte: „Wir sind heute an einem Punkt, an dem wir kurz vor dem Durchbruch stehen könnten. Nun braucht es noch eine Portion Mut und wichtige politische Entscheidungen. Dann können wir Deutschland als Kernmarkt für Wasserstoff etablieren.“