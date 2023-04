Auf dem Weg zu Net Zero – bps Nachhaltigkeitsbericht zeigt Fortschritte

bp hat ihr Ziel, Energie für die Menschen und den Planeten neu zu denken, fest im Blick. In seinem Nachhaltigkeitsbericht 2022 zeigt das Energieunternehmen, wie es seine Nachhaltigkeitsziele in die Tat umsetzt und welche Fortschritte es bereits gemacht hat.

bps Nachhaltigkeitsstrategie umfasst drei Bereiche: bp will den Planeten schützen, die Lebensqualität der Menschen verbessern und bis spätestens 2050 ein Net Zero-Unternehmen werden. Der neue Nachhaltigkeitsbericht beleuchtet diesen Nachhaltigkeitsansatz aus zwei Blickwinkeln. Er zeigt, wie bp Nachhaltigkeit einerseits in ihrem Handeln umsetzt und andererseits zunehmend in ihre Unternehmenskultur und -prozesse integriert.

„Wir verankern Nachhaltigkeit in der Art und Weise, wie wir unser Geschäft betreiben. Wir arbeiten aktiv an den Zielen, die wir uns in Bezug auf Net Zero, Menschen und Planeten gesetzt haben – mit einigen greifbaren Ergebnissen. Wir wissen, dass es noch viel mehr zu tun gibt, aber dafür haben wir Pläne, einen klaren Framework, um sie zu unterstützen, und wachsendes Vertrauen in die Transformation von bp in ein integriertes Energieunternehmen – mit Nachhaltigkeit als Herzstück“, kommentiert Giulia Chierchia, Executive Vice President, Strategy, Sustainability & Ventures (SS&V) bei bp, die Ergebnisse.

Investition in die Energiewende



Innerhalb von drei Jahren hat bp die jährlichen Investitionen in ihre Wachstumstreiber für die Energiewende, zu denen unter anderem Bioenergie, Laden von Elektrofahrzeugen, Wasserstoff und erneuerbare Energien zählen, deutlich gesteigert – von drei auf dreißig Prozent gemessen an den gesamten Investitionsausgaben des Unternehmens. In Deutschland konnte dadurch ein Großprojekt verwirklicht werden, das der Elektromobilität weiteren Auftrieb gibt: ein über 600 Kilometer langer Ladekorridor für Lkw zwischen Schwegenheim in der Südpfalz und Dortmund. Sechs 300 kW-Ladestationen von Aral pulse sind hier entstanden, an denen Fahrer:innen ihre E-Lkw in 45 Minuten mit grünem Strom für bis zu 200 Kilometer Reichweite aufladen können. Solche Projekte können zur Senkung der Emissionen im Verkehrssektor beitragen. Seine eigenen absoluten Emissionen (Operations) konnte das Energieunternehmen im vergangenen Jahr derweil um weitere sechs Prozentpunkte verringern und eine Reduzierung von 41 Prozent im Vergleich zu 2019 verzeichnen.

Kreislaufwirtschaft in allen Bereichen

Zur Nachhaltigkeitsstrategie gehört auch der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen. bp arbeitet intensiv an Lösungen, um Materialien länger zu nutzen und sie am Ende ihres Lebenszyklus wiederzuverwerten. Dazu baut bp auf drei Prinzipien: Abfall und Umweltverschmutzung sollen beseitigt, Produkte und Materialien zirkulär verwertet und die Natur regeneriert werden. Verschiedene Partnerschaften und Projekte hat bp dazu bereits auf den Weg gebracht, insbesondere im Raffinerie-Geschäft. In Deutschland, Großbritannien und Polen hat bp zudem für sein Shopgeschäft die Too Good To Go App eingeführt und konnte 2022 somit rund 700.000 Mahlzeiten vor der Entsorgung bewahren.

Noch mehr Informationen zu bps Nachhaltigkeitszielen, den Nachhaltigkeitsbericht sowie den Net Zero Ambition Report gibt es hier.