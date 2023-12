bp ermöglicht ersten Transatlantikflug mit 100% nachhaltigerem Flugkraftstoff

Augenscheinlich war es ein ganz normaler Flug, der am 28. November 2023 vom Flughafen London Heathrow zum JFK Airport in New York ging. Genau genommen handelte es sich jedoch um eine Weltpremiere. Mit der Boeing 787 Dreamliner der Airline Virgin Atlantic überquerte nämlich der erste kommerzielle Flieger mit 100% nachhaltigerem Flugkraftstoff von Air bp und Virent den Atlantik.



Sustainable Aviation Fuel, kurz SAF, heißt der Kraftstoff, der den Überseeflug möglich gemacht hat und die Dekarbonisierung der Luftfahrtbranche einen großen Schritt voranbringen soll. SAF basiert auf biogenen Rohstoffen wie speziellen Non-Food-Pflanzen oder gebrauchtem Speiseöl. Aufgrund gesetzlicher Vorschriften kommt der nachhaltigere Flugkraftstoff bislang in einem Mischverhältnis von bis zu 50 Prozent mit fossilen Treibstoffen zum Einsatz. Für den Testflug am 28. November konnte jedoch testweise auf rein nachhaltigere Komponenten gesetzt werden. Bereits bei einem früheren Testflug 2022 in Großbritannien mit 100 Prozent SAF war Air bp in die Herstellung und Lieferung des Kraftstoffs involviert. Mit der Atlantiküberquerung hat bp gemeinsam mit Virgin Atlantics, Virent und Rolls-Royce und weiteren Partnern nun einen neuen Meilenstein erreicht.