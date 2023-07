„Und, nicht oder“ – Der Energie-Mix von bp

Den Energiebedarf von heute decken und gleichzeitig in CO 2 -ärmere Energien investieren: Unter dem Motto „und, nicht oder“ treibt bp die Transformation hin zu einer nachhaltigeren Zukunft voran, ohne die aktuellen Energiebedürfnisse außer Acht zu lassen. Dabei setzt das Energieunternehmen vor allem auf Innovationen.

Die Transformation von bp ist in vollem Gange: Während das Unternehmen sicherstellt, dass Öl und Gas zur richtigen Zeit am richtigen Ort zur Verfügung stehen, hat es gleichzeitig auch seine weltweiten Investitionen in Geschäftsbereiche rund um CO 2 -ärmere Energie, das Convenience- Geschäft und den Stromhandel erhöht. Für bp stehen dabei mehr und mehr innovative Verfahren und Produkte im Vordergrund, die die zukünftige CO 2 -ärmere Energieversorgung schon heute anstoßen. Allein im vergangenen Jahr hat bp daher knapp fünf Milliarden Dollar in Zukunftsbereiche wie Bioenergy, erneuerbare Energien und Hydropower investiert.

Nachhaltigere Lösungen für Verkehr und Industrie