Über Castrol Marine

Langjährige Erfahrungen und modernste Systeme machen uns zu einem kompetenten Geschäftspartner.

Unsere hohe Flexibilität und unsere verbindliche Zuverlässigkeit wissen unsere internationalen Kund:innen zu schätzen.

Unser hochmotiviertes, sechsköpfiges Team verkauft – im Namen der BP Oil International Limited – Treib- und Schmierstoffe an Reedereien und Managementfirmen in Deutschland, auf Zypern und in der Schweiz.

Unser Angebot