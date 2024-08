bp macht Schule

Zur Unterstützung stellt bp Unterrichtsmaterialien und manchmal auch den Chefsessel zur Verfügung.

Bei der Förderung von Schulen steht nicht die finanzielle Unterstützung im Vordergrund. Im Rahmen ausgewählter Schulpartnerschaften engagieren sich bp Mitarbeitende viel mehr für einen praxisnahen Unterricht. Das Ziel: Schüler:innen frühzeitig eine realitätsnahe Sicht auf das Arbeitsleben zu ermöglichen. Hierzu organisierten Mitarbeitende in der Vergangenheit zum Beispiel Schülerexperimente, Führungen durch Raffinerien, Unterrichtsstunden mit Marketing-Expert:innen oder Bewerbertrainings.

Zweimal nahm bp außerdem an der Aktion 'Chef für einen Tag' teil. Dazu räumte der bp Vorstandsvorsitzende einen Tag lang seinen Platz für eine Schülerin bzw. einen Schüler, die so Einblick in den Unternehmensalltag bei bp erhielten.