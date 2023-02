TalentMetropole Ruhr

Im TalentCamp Ruhr beschäftigen sich 40 Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren in den Sommerferien zehn Tage lang mit Themen, die ihnen Spaß machen. In Workshops werden Sie dabei unterstützt, eigene Talente zu entdecken und neue Dinge zu erschaffen und ganz ohne Notendruck in den Sommerferien zu lernen. Begleitet werden Sie dabei von motivierten Teamern.

Das Alumni-Programm ermöglicht den jungen Talenten eine nachhaltige Förderung in Richtung Ausbildung und Studium auch nach dem TalentCamp. bp unterstützt das TalentCamp seit zwei Jahren zusätzlich am Vorbildertag: Schon mehrmals war Paralympics-Star David Behre als Motivationstrainer im TalentCamp zu Gast und gab den jungen Erwachsenen wertvolle Tipps, sowohl für ihr sportliches Können als auch ihr persönliches Weiterkommen.