Flagge zeigen für Vielfalt Die jährlichen Veranstaltungen wie der Deutsche Diversity-Tag und die Diversity Konferenz sind zentrale Höhepunkte, welche die Themen Vielfalt und Wertschätzung in der Wirtschaft in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit rücken. Weitere Informationen über Studien, Aktivitäten und Good-Practice-Beispiele zur Umsetzung von Diversity und Inclusion (D&I) werden zudem über diverse Leitfäden, Themendossiers und den regelmäßigen Newsletter zur Verfügung gestellt. Auch bp beteiligt sich in vielfältiger Hinsicht an den Aktivitäten des Charta der Vielfalt e.V., um als Erstunterzeichner ein Vorbild für andere Unternehmen sowie Organisationen zu sein und die Vielfalt in der Wirtschaft zu fördern.

Über die Mitarbeit in der Charta-Initiative entstehen viele Begegnungen mit Menschen aus Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft, mit denen bp in einem regen inhaltlichen Austausch über die praktische Umsetzung von Diversity, Equity und Inclusion (DE&I) in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft steht. So können wir unsere Erfahrungen weitergeben und erhalten gute Anregungen für die weitere Umsetzung in unserer eigenen Unternehmenskultur.