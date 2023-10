Erdöl steckt in vielen Alltagsprodukten



Erdöl ist aus unserem Alltag aktuell nicht wegzudenken. Erfahren Sie in dieser Rubrik, wie Erdöl verwendet wird, als Basis industrieller Produktionsprozesse und als Grundstoff in vielen Dingen, die wir im Alltag nicht missen wollen. Dass wir ein 'Mineralölprodukt' in der Hand halten, ist oft den Wenigsten bewusst.