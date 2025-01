Digitale Reise durch die Raffinerie

Mit ihren beiden Raffinerien in Gelsenkirchen und Lingen betreibt bp das zweitgrößte Raffineriesystem in ganz Deutschland. Digitale Lösungen orchestrieren darin das komplexe Zusammenspiel zahlreicher Prozesse und sorgen dafür, dass sie effizient und reibungslos funktionieren. Die Digitalisierung ist daher ein wichtiger Faktor im Downstreamgeschäft bei bp.

Angefangen von der Bedarfsplanung und dem Einkauf des Rohöls über die Anpassung der Anlagenauslastung bis hin zu Lagerung, Verkauf und Logistik: Die gesamte Wertschöpfungskette ist genauestens aufeinander abgestimmt und digital verknüpft. Dadurch wird ein hoher Automatisierungsgrad erreicht, der ständig optimiert und weiterentwickelt wird.

bp verfolgt beim Einsatz digitaler Lösungen in der Raffinerie drei grundsätzliche Ziele:

Erhöhung der Sicherheit,

eine möglichst hohe Anlagenverfügbarkeit und



eine stetige Optimierung der Fahrweise und Produktion.

Dabei geht es vor allem darum, Daten zu sammeln, zu speichern und intelligent auszuwerten, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Dies unterstützt einerseits die Abläufe vor Ort. Mithilfe der Digitalisierung sollen Prozesse aber auch in der gesamten bp Welt zentralisiert und standardisiert werden. Das ermöglicht ein standortübergreifendes Lernen, damit zukünftige Projekte noch effizienter und sicherer abgewickelt werden können.



Die Messwarte: das digitale Herzstück der Raffinerie

Um an die Daten zu gelangen, sind Raffinerien mit vielen verschiedenen Sensoren ausgestattet, die bei der Verarbeitung eine Überwachung in Echtzeit ermöglichen. Kontrolliert werden unter anderem Temperatur, Druck, Dichte, Säuregrade und Durchfluss in den verschiedenen Anlagenteilen. Auch die Emissionswerte an den Schornsteinen der Anlagen spielen eine wichtige Rolle. Sie werden zum Beispiel in der Raffinerie in Lingen im Rahmen des Projekts ‚gläserner Schornstein' rund um die Uhr erfasst und per Datenleitung an die Aufsichtsbehörde weitergegeben.

Auf dem Werksgelände selbst sind die zentralen Messwarten die digitalen Herzstücke der Raffinerie. Hier läuft alles zusammen. Dabei zählt die Messwarte in Lingen zu den modernsten der weltweiten bp Standorte, da sie auf die neueste Digitaltechnik zurückgreift. In Gelsenkirchen und Lingen betreibt bp zudem digitale Trainingssimulatoren, die den Leitwarten original nachempfunden sind. Sie werden in der Ausbildung und in regelmäßigen Trainings eingesetzt, um vor allem den Umgang mit kritischen Situationen zu üben.

Aufgrund ihrer hohen Bedeutung für die Raffinerie verfügen die Messwarten über ein nach außen hin komplett abgeriegeltes Netzwerk. Generell hat IT-Sicherheit eine hohe Priorität für bp, sodass das Unternehmen kontinuierlich in State-of-the-Art Sicherheitssysteme investiert.