Energieeffizienz und Reduzierung von Emissionen

bp arbeitet permanent daran, die Energieeffizienz in ihren Raffinerien sowie entlang ihrer Logistikwertschöpfungskette in Deutschland zu verbessern und Emissionen zu reduzieren. So wickelt das Unternehmen viele seiner Rohstoff- und Produkttransporte per Pipeline ab, da dies die sicherste und energieeffizienteste Transportmethode ist. Daneben nutzt bp vornehmlich Wasserweg und Schiene, auf denen im Vergleich zum LKW größere Mengen an Produkten transportiert werden können, um Material und Umwelt zu schonen. Abgerundet wird dieser Ansatz durch die zunehmende Nutzung von digitalen Technologien über die gesamte Wertschöpfungskette für eine effiziente und umweltschonendere Logistik.

In den Raffinerien in Gelsenkirchen und Lingen konnten die bp Expert:innen in den vergangenen Jahren derweil ebenfalls zahlreiche Projekte realisieren, um Energie einzusparen sowie CO 2 - und andere Emissionen zu senken. Die Verbesserung des Eigenbedarfs von Energie hat dabei nicht nur einen Umweltaspekt, sondern erhöht gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit der Anlagen. Wie die gesamte deutsche Raffineriebranche sind die bp Raffinerien im internationalen Vergleich besonders effizient und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Energieeinsparung in Deutschland. Auch aktuell verfolgt bp laufende Maßnahmen wie die Modernisierung der Infrastruktur, die das heutige Raffineriegeschäft effizienter machen. Gleichzeitig unterstützt das Unternehmen die Energiewende mit verschiedenen Zukunftsprojekten, zu denen beispielsweise die Vorbereitungen zur Nutzung von grünem Wasserstoff zählen.