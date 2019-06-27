Cookie-Informationen

Ruhr Oel veröffentlicht Nachbarschaftszeitung

Datum der Veröffentlichung:
27. Juni 2019
Die Ruhr Oel GmbH -  BP Gelsenkirchen veröffentlicht die erste Ausgabe ihrer Nachbarschaftszeitung. In den nächsten Tagen werden die Anwohner rund um die beiden Werke in Scholven und Horst die neue Publikation per Postwurfsendung erhalten. Sie wird insgesamt eine Auflage von 35.000 Exemplaren haben und soll künftig zweimal im Jahr erscheinen.  
Die Nachbarschaftszeitung ist ein Baustein der deutlich intensiveren Nachbarschaftskommunikation, die das Unternehmen Anfang des Jahres angekündigt hatte. Weitere Aktionen sind die zahlreichen Werktouren, der neue WhatsApp-Kanal, mehr Informationen auf den Webseiten des Unternehmens sowie der Tag der offenen Tür am 6. Juli als große Veranstaltung.
 
„Wir haben angekündigt, mehr und besser über unsere Aktivitäten zu informieren. Die Nachbarschaftszeitung ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung“, erklärt Peter Alexewicz, Leiter der Standortkommunikation der Raffinerie. „Die vielen positiven Rückmeldungen auf unsere bereits angestoßenen Aktionen bestätigen diesen Weg.“
 
Mit der neuen Publikation gibt die Raffinerie einen Einblick, was hinter den Werkstoren passiert: Welche Stoffe fließen durch die Rohrleitungen, welche Endprodukte entstehen in Scholven und Horst. Die Artikel stellen vor allem die Menschen vor, die das Unternehmen ausmachen: Die Mitarbeiter. Daneben gibt es auch Einblicke in Themen wie Umweltschutz, Ausbildung und die zahlreichen Zukunftsprojekte, an denen derzeit gearbeitet wird.
 
Die Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen freut sich über Anregungen, Fragen und Meinungen zu der neuen Nachbarschaftszeitung unter GELInfo@bp.com.  
Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen Standortkommunikation Peter Alexewicz Telefon +49 209 8812-7784
