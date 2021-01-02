Cookie-Informationen

  1. Home
  2. Wo wir sind
  3. Raffinerie Gelsenkirchen
  4. Pressemeldungen
  5. Video: So lief der Anlagen-Stillstand

Video: So lief der Anlagen-Stillstand

Datum der Veröffentlichung:
2. Januar 2021
Unser TAR 2020 ist erfolgreich beendet und Geschichte. Dieses Mal verlief unser Anlagen-Stillstand unter besonderen Rahmenbedingungen: COVID-19 und winterliche Bedingungen. Als ein Team haben wir diese Aufgabe gemeinsam bewältigt. Unser Dank geht an alle Beteiligten.
TAR 2020: So lief der Anlagen-Stillstand

TAR 2020: So lief der Anlagen-Stillstand

Der Hydrocracker in unserem Werk Scholven ist wieder angefahren. Die TÜV-Revision stand nicht nur aufgrund der Corona-Pandemie vor besonderen Herausforderungen.

Kontakt bp

Standortkommunikation Eva Kelm Tel.: +49 209 8812-7767
Raffineriefackel

Pressemeldung: Ende des TÜV-Stillstandes im Werk Scholven

Im Werk Scholven werden nach Abschluss der Großrevision schrittweise die betroffenen Anlagen wieder in Betrieb genommen.

