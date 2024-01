Avantages pour les conducteurs

Ouverture 24/7



Un grand nombre de nos stations sont ouvertes 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Votre flotte reste ainsi toujours en circulation. Vos conducteurs bénéficient d'une sélection de commodités, de produits alimentaires et de rafraîchissements de grande qualité.

Installations pour poids lourds et bus



Avec bp, vos véhicules atteignent rapidement leur destination. Nos installations sont spécialement conçues pour les besoins des poids lourds et des bus. Elles disposent de auvents très hauts, de voies plus larges et de pompes diesel à grande vitesse, pour que vos conducteurs puissent faire le plein plus rapidement et plus facilement.

Lavage auto



Grâce à nos installations de lavage auto, votre flotte reste propre à chaque étape du voyage. Pour des véhicules étincelants et comme neufs!