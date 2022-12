Carte carburant bp Plus pour les clients particuliers

Une facture mensuelle pour tous les paiements par carte

Ne perdez plus de temps avec les factures – professionnelles ou privées. Avec la carte carburant bp Plus, vous recevez une seule facture avec le récapitulatif de tous les paiements par carte – clair et simple. Tout y est décompté, du café frais et des savoureux en-cas du Wild Bean Café jusqu’à vos achats de carburant. Et tout cela sans frais de carte. Pratique, non?

Plusieurs cartes sur un même compte

Vous souhaitez utiliser plusieurs cartes? La carte carburant bp Plus est faite pour vous. Elle va même plus loin puisqu’elle est associée à nos services en ligne qui vous permettent de consulter et de télécharger l’ensemble des achats effectués sur toutes les cartes à tout moment et en tout lieu. Vous économisez ainsi du temps et de l'argent et gardez le contrôle.

Paiement écologique

Avec la carte carburant bp Plus, vous pouvez tout payer par carte: dans chaque station-service, dans tous nos shops et également dans nos installations de lavage car wash. Sur notre portail en ligne, vous pouvez à tout moment consulter votre facture électronique dématérialisée sans frais. Pour l’amour de l’environnement.