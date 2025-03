Carte carburant bp Plus nationale



Offrez à vos conducteurs un accès à près de 1 000 stations en Suisse et au Liechtenstein. Avec la carte carburant bp Plus, vos conducteurs circulent en toute sécurité grâce à des alertes nstantanées et une détection intelligente des fraudes.

Effectuez des achats sans espèces sécurisés dans plus de 330 stations bp et près de 670 points d’acceptation supplémentaires en Suisse (par ex. Ruedi Rüssel & Miniprix). Optimisez votre flotte et réalisez des économies.