Amoco in the US

En octobre 2017, nous avions annoncé la réintroduction de notre marque de longue date, Amoco, dans le secteur de la vente au détail de carburant aux États-Unis, environ un siècle après l’ouverture de la première station-service Amoco à Minneapolis, dans le Minnesota.

Officiellement désignée sous son ancien nom Standard Oil of Indiana, l’entreprise Amoco était devenue en 1912 le plus grand producteur de gaz naturel d’Amérique du Nord, avec un rayonnement qui s’étendait bien au-delà de son continent d’origine : exploration dans 20 pays et production dans 14 pays. Amoco produisait plus de 13 millions de tonnes de produits chimiques par an et était le plus grand producteur mondial de PTA (produit chimique pour la production de fibre polyester).

Toutefois, Amoco et BP ont fusionné en 1998, regroupant leurs activités mondiales en une seule organisation. Du jour au lendemain, BP Amoco a émergé. La nouvelle société est devenue le plus grand producteur de pétrole et de gaz naturel des États-Unis. En 2001, BP Amoco a changé son nom de marque pour s’appeler tout simplement « BP ».

La réintroduction en 2017 d’Amoco en tant que marque de vente au détail aux côtés de bp a lieu dans des villes aux États-Unis avec des opportunités de croissance supplémentaires.