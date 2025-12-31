Grand Tortue Ahmeyim (GTA) est un projet de développement de gaz naturel liquéfié (GNL) en mer, exploité par bp en partenariat avec Kosmos Energy, PETROSEN, la SMH ainsi que les gouvernements de la Mauritanie et du Sénégal. Comptant parmi les projets offshores les plus profonds d'Afrique, la phase 1 de GTA contribue à la fourniture d'énergie par bp au monde, aujourd'hui et demain. GTA travaille aux côtés de ses partenaires pour renforcer les capacités locales, consolider les partenariats et contribuer à la création de valeur à long terme en Mauritanie et au Sénégal.

La première édition du rapport socio-économique Mauritanie-Sénégal met en lumière cette contribution et derrière chaque réalisation se trouvent des personnes qui participent à la mise en œuvre de GTA, des employés et sous-traitants auxentreprises et partenaires gouvernementaux.