ACTIVE Technology

I Diesel bp contengono milioni di molecole pulenti che proteggono il motore del Suo veicolo da diversi tipi di sporco. L’innovativa formula di pulizia bp contrasta le impurità in due maniere:

Le molecole ACTIVE aderiscono allo sporco e lo trasportano via dai componenti importanti del motore.

Inoltre, formano sulla superficie metallica uno strato protettivo che impedisce che nuove impurità possano depositarsi.Tutti i carburanti bp con ACTIVE Technology fanno in modo che il motore del Suo veicolo funzioni come previsto dal produttore.



Qualità al banco di prova



I carburanti bp con ACTIVE Technology sono diversi. Per oltre cinque anni abbiamo testato su motori e veicoli i nostri carburanti per più di 50 000 ore complessive, corrispondenti a una percorrenza totale di 1,6 milioni di chilometri. In questo modo siamo riusciti a perfezionare la formula unica contenuta in tutti i nostri carburanti e a dimostrarne l’utilità.



Il risultato sono i nostri migliori carburanti ad azione pulente di sempre. Usati regolarmente, tutti i nostri carburanti rimuovono lo sporco che nuoce al motore del Suo veicolo. E sono efficaci fin dal primo rifornimento.



bp Diesel



Tutti i nostri carburanti possono contare sull’ACTIVE Technology. Ciò significa che anche bp Diesel elimina lo sporco che si può depositare nel motore del Suo veicolo.