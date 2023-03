bp Ultimate senza piombo 98

ACTIVE Technology

Tutti i carburanti bp con ACTIVE Technology fanno in modo che il motore del Suo veicolo funzioni come previsto dal produttore.

Carburanti per domani



I carburanti bp con ACTIVE Technology sono davvero innovativi. Anche i nostri precedenti carburanti erano stati rivoluzionari al momento del loro lancio sul mercato. Tuttavia, la tecnologia motoristica si evolve costantemente e i requisiti posti ai carburanti sono sempre più elevati. Per noi è decisivo anticipare e comprendere tali sviluppi, assicurandoci che la composizione dei nuovi carburanti soddisfi i requisiti dei motori di ultima generazione e che al tempo stesso anche i propulsori meno recenti se ne avvantaggiano. È a questo che lavoriamo – giorno dopo giorno – a beneficio dei nostri clienti.



Qualità al banco di prova



I carburanti bp con ACTIVE Technology sono diversi. Per oltre cinque anni abbiamo testato su motori e veicoli i nostri carburanti per più di 50 000 ore complessive, corrispondenti a una percorrenza totale di 1,6 milioni di chilometri. In questo modo siamo riusciti a perfezionare la formula unica contenuta in tutti i nostri carburanti e a dimostrarne l’utilità. Il risultato sono i nostri migliori carburanti ad azione pulente di sempre. Usati regolarmente, tutti i nostri carburanti rimuovono lo sporco che nuoce al motore del Suo veicolo. E sono efficaci fin dal primo rifornimento.



bp senza piombo 95



Anche bp senza piombo 95 contiene ACTIVE Technology, la formula contro lo sporco nel motore. Efficace fin dal primo rifornimento.