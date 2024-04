Welke berekening hanteren we?

Onze claim (minstens 85% CO 2 e-emissiebesparing) is de ‘Well-to-Wheel’ (d.w.z. vanaf de opwekking van de grondstoffen via de productie tot het eindgebruik door de klant) CO 2 e-emissiebesparing voor bp bioenergie HVO vergeleken met fossiele diesel, op massabalansbasis.

We hebben ervoor gekozen om de op energie gebaseerde methodologie te gebruiken die wordt beschreven in artikel 31, lid 1, delen (b) of (c) van RED II (Richtlijn hernieuwbare energie (EU) 2018/2001) om de emissiebesparingen te berekenen. De werkelijke CO 2 e-waarden van het product zijn ontleend aan gecertificeerde Proof of Sustainability (PoS)-documenten die zijn uitgegeven in overeenstemming met de vereisten van RED II (of Richtlijn Hernieuwbare Energie (EU) 2018/2001). Dit vereist het gebruik van een ‘massabalans’-methodologie (d.w.z. eenheden in eenheden uit). De besparingen worden berekend met behulp van een referentiewaarde voor fossiele brandstoffen van 94g CO 2 e/MJ, de standaardwaarde waarnaar wordt verwezen in RED II bijlage V.

De CO 2 e-uitstootbesparing door bp bioenergy HVO zal op massabalansbasis altijd minimaal 85% bedragen. De werkelijke CO 2 e-uitstootbesparing kan variëren voor verschillende delen van bp bioenergy HVO, afhankelijk van de herkomst en toeleveringsketen van de grondstoffen die worden gebruikt om deze te produceren. Dit betekent dat wanneer verschillende hoeveelheden HVO met variërende CO 2 e-emissiebesparingen met elkaar worden gemengd, de totale CO 2 e-emissiebesparing voor het mengsel ten minste 85% zal bedragen. Als bijvoorbeeld 10 kiloton HVO wordt gemengd met een CO 2 e-uitstootbesparing van 90% met 10 kiloton HVO met een CO 2 e-uitstootbesparing van 80%, dan zal het eindresultaat van de 20 kiloton-batch een CO 2 e-uitstootbesparing van 85% opleveren.



De berekening voor de besparing is als volgt:

% CO2e-emissiebesparing = (EFF – ERF) / EFF x 100

ERF = totale uitstoot van de hernieuwbare brandstof

EFF = totale emissies van vergelijkingsmiddel voor fossiele brandstoffen