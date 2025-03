Bijtanken met een drankje en tussendoortje

Of je nu onderweg bent naar werk, een lange autorit voor de boeg hebt of gewoon een snelle stop maakt: bp heeft alles wat je nodig hebt om je dorst te lessen, op te warmen en je honger te stillen. Met een breed scala aan fris gekoelde drankjes, lekkere verse koffie, snacks en zoetigheid is er voor iedere soort trek iets. Maak een stop en ontdek zelf het uitgebreide aanbod!

Snacks en zoetigheid

Bij bp vind je een uitgebreide selectie van verse en voorverpakte snacks en zoetigheid om je honger te stillen of gewoon jezelf te verwennen.

Verse snacks, zoetigheid en fruit bij AH to go

Of je nu trekt hebt in iets hartigs of juist gaat voor iets zoets… bij AH to go vind je altijd een heerlijk vers tussendoortje. Zoals dagelijks versgebakken croissants; in naturel, kaas of ham-kaas. En versgebakken cookies en lekkers als stroopwafels, gevulde koeken en appelflappen.

En bij onze bp-stations met AH to go Bakery café vind je nog veel meer! Warme saucijzenbroodjes, frikandelbroodjes en versgebakken snacks zoals de enige echte Van Dobben rundercroquet, luxe kaassoufflé, gehaktstaaf en nog veel meer.

Ook hebben we ook meer dan genoeg keuze in gezonde tussendoortjes. In ieder bp-station met AH to go vind je een assortiment aan vers fruit, proteïne tussendoortjes en kleine salades.

Voorverpakt lekkers

Natuurlijk hebben we ook schappen vol voorverpakt lekkers. Zo vind je er een breed assortiment noten-, granola- en proteïnerepen, chips in vele smaken, je favoriete snoep, ijs en alle bekende en minder bekende chocolade repen. Handig om mee te pakken voor als je trek krijgt terwijl je onderweg bent.

Verfrissende gekoelde drankjes

Bij bp kun je genieten van verkoelende drankjes die je dorst lessen én zorgen voor de nodige verfrissing tijdens warme dagen of lange ritten. Onze selectie heeft natuurlijk:

Frisdranken

Ieder bp-station heeft een brede selectie van populaire frisdranken met en zonder suiker, bruisend en koolzuurvrij. Onze drankjes zijn perfect gekoeld en klaar om je dorst te lessen.

Water

Hydratatie is essentieel, vooral voor lange reizen. Bij bp vind je zowel grote als kleine flessen mineraalwater, zodat je altijd voldoende water bij je hebt.

Sport- en energiedranken

Voor degenen die extra energie nodig hebben of hun elektrolyten willen aanvullen, biedt bp een selectie van bekende sportdranken en populaire energiedranken, klaar om je dag een extra boost te geven.

Verse sappen

Bij bp met AH to go vind je ook een assortiment van dagverse sappen. Zo hebben we verschillende maten flesjes sinaasappelsap, voor de grote en kleine dorst. En ook exotische varianten zoals aardbei-sinaasappelsap, smoothies met mango en maracuja of verse geperst sap met appel, blauwe bes en gember. Dus voor ieder wat wils.

Ook interessant: ons sap-assortiment heeft regelmatig een tijdelijke seizoensspecial. Zo kun je dit voorjaar bijvoorbeeld versgeperst sap met appel, ananas citroen en munt proberen of dit najaar een winters sapje met appel, kaneel en cranberry.

Koffie en warme dranken

Bij bp-stations hebben we precies die koffie die jouw dag nog beter maakt. Hier kun je genieten van de beste kwaliteit koffie, vers klaargemaakt door onze barista’s. En er is voor ieder wat wils:

verse zwarte koffie

sterke espresso

een romige cappuccino of latte macchiato

heerlijk warme chocolademelk

thee in diverse smaken

Meer weten over onze koffie? Lees hier meer.