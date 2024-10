Koffie bij AH to go

Jouw koffie, jouw keuze

Melk

Wil jij melk in je koffie? Bij onze baristas kun je kiezen tussen verse melk van Jersey koeien en havermelk. De keuze is aan jou, zonder extra kosten. Jersey-koeien maken de beste, en volgens veel mensen, de lekkerste melk die er is. De melk wordt niet onnodig bewerkt en de volle melk wordt niet afgeroomd. Zo blijft alle kwaliteit en alle smaak bewaard. In onze selfservice koffiezetapparaat gebruiken we verse Zaanse melk.

Siroop van MONIN

Wil je nog meer smaak aan je koffie toevoegen? Bij ons kun je jouw koffie mengen zoals jij wilt, met een shot MONIN-siroop in de smaken karamel of vanille. MONIN is een eersteklas Franse smaakmaker. Dit familiebedrijf maakt al sinds 1912 innovatieve smaakoplossingen die overal ter wereld te vinden zijn.

Nog specialere koffies

Trek in iets heel speciaals? Bij ons vind je regelmatig koffie specials. Zo hebben we in het najaar van 2024 de heerlijk herfstige pumpkin spice latte. De pumpkin spice latte bestaat uit een krachtige shot espresso, een romige laag melk en melkschuim, een lekkere scheut MONIN Pumkin spice en een topping van echt Hollandse koekkruiden.