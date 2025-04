Op weg naar een lekker ontbijt

Of je nu op weg bent naar werk of een andere bestemming, bp en AH to go zorgen ervoor dat je de dag goed begint met een gezond en smakelijk ontbijt. We hebben ook heerlijke ontbijtopties voor de vroege vogels en reizigers.

Een smakelijke start van je dag met bp en AH to go

Broodjes, croissants en fruit



Een goed ontbijt begint vaak met een vers broodje. Bij bp met AH to go kun je kiezen uit verschillende belegde broodjes en verse croissants. Bij de grote bp-stations met AH to go bakery café kun je ook terecht voor heerlijke versbelegde broodjes en daar op dat moment bereid eitje, zoals:

Een versbelegde broodje, bijvoorbeeld een broodje gezond of broodje met filet americain.

Een heerlijke brioche met een omelet of spiegelei en knapperig gebakken ontbijtspek.

Kijk onderaan dit artikel waar je terecht kunt voor een versbereid eitje.

Bij vrijwel al onze stations met AH to go vind je:

Verse croissants, naturel of gevuld met chocolade.

Sandwiches en wraps uit de koeling, bijvoorbeeld een meergranen sandwich met bacon & ei.

Vers fruit of een heerlijke fruitsalade.

Zuivelproducten zoals knijpkwark of yoghurtbakjes.

Of je nu iets lichts of iets vullends zoekt, er is altijd wel iets wat je dag goed laat beginnen. Dus de volgende keer dat je onderweg bent, stop bij een bp-station met AH to go en geniet van een heerlijk ontbijt dat je energie geeft voor de rest van de dag.

Ontbijtdeal

Speciaal voor de vroege vogels hebben we bij bp met AH to go bakery café een speciale ontbijt deal. Hierbij heb je voor slechts €4,50:

Een brioche broodjes met een heerlijk versgebakken omelet of spiegelei.

Met of zonder bacon naar keuze.

Keuze tussen een heerlijke kop koffie of warm drankje of een flesje versgeperste sinaasappelsap 250ml.

Kijk onderaan dit artikel waar je terecht kunt voor een heerlijke ontbijtdeal.