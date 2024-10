Soepel door Hongarije en 12 andere landen

Lekker doorrijden is belangrijk voor de efficiëntie van internationaal transport. Fijn dus dat het European Electronic Toll System (EETS) steeds weer wordt uitgebreid met nieuwe landen. Nu is Hongarije naast Zwitserland de nieuwste acceptatiepartner in Europa geworden.



Verminder complexiteit en bespaar geld met de BP Tolbox voor EETS.

Sinds de invoering van EETS (European Electronic Toll Service) in 2018 is het mogelijk om in heel Europa tol te betalen met slechts één On-Board Unit (OBU).