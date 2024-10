Persbericht BP Fuel & Charge

Rotterdam/Amsterdam, 9 september 2020 – Commerciële wagenparken kunnen met bp’s Fuel & Charge Tankpas diesel of benzine tanken bij meer dan 1.100 tanklocaties in Nederland en meer dan 24.000 tankstations in het Europese ROUTEX-netwerk. Klanten hebben voortaan ook toegang tot meer dan 110.000 oplaadpunten voor elektrische voertuigen in heel Europa. In Nederland telt het netwerk meer dan 58.500 oplaadpunten.

In samenwerking met de toonaangevende partners Trafineo en Vattenfall InCharge biedt bp klanten ook de mogelijkheid om laadpalen met verschillende vermogensniveaus van 3,7 tot 22 kW te laten installeren om ook thuis en op het werk op te laden. Hiermee worden alle laadbehoeften van zakelijke klanten gedekt: thuis, in het openbaar en op het werk.

Voor een toonaangevende mobiliteitsaanbieder als bp is het combineren van elektrisch opladen en het tanken van reguliere brandstoffen een belangrijke strategische stap voor de toekomst.

Wat de energiebehoefte van klanten ook is (tanken of laden), alle slimme voordelen van bp’s zakelijke tankpassen blijven behouden: alle diensten zijn beschikbaar met slechts één pas en klanten ontvangen één geïntegreerde factuur (tanken en laden), evenals rapportage. Volledige kostentransparantie en een lage administratieve inspanning op het gebied van wagenparkbeheer zijn dan ook de belangrijkste voordelen van de bp Fuel & Charge-tankpas, ongeacht of een wagenpark volledig op brandstof, volledig elektrisch of gemengd is.