bp in Nederland houdt zich voornamelijk bezig met de raffinage en marketing van brandstoffen en smeermiddelen. Onze klanten bevinden zich in vrijwel alle segmenten, variërend van lucht- en scheepvaart, tot landbouw en de grote industriële bedrijven.

Wij hebben zo’n 2.000 medewerkers in dienst en genereren werk voor een veelvoud hiervan (contractors, toeleveranciers).

Onze rol als bedrijf is het leveren van energie (in de breedste zin van het woord) op een veilige, respectvolle en duurzame wijze. bp heeft zich gecommitteerd aan een toekomst met een lage CO 2 uitstoot. We reduceren emissies van onze eigen activiteiten, we verbeteren onze producten om onze klanten te helpen hun emissies te verlagen en we creëren duurzame businesses. Ook stellen wij betrokkenheid bij de samenleving centraal, waarbij wij ons in Nederland onder meer richten op het stimuleren van educatie.

bp Raffinaderij Rotterdam (bpRR) is één van de grootste raffinaderijen van West-Europa en verwerkt dagelijks 400.000 vaten aardolie. De raffinaderij is gevestigd in Europoort-Rotterdam.

Met ongeveer 350 tankstations is bp een van de grotere spelers op de Nederlandse brandstoffenmarkt. Voor meer informatie over onze tankstations, onze producten en diensten klikt u hier.

Bent u een zakelijke/beroepschauffeur, neemt u dan hier een kijkje voor meer informatie over ons brede aanbod aan specifieke services ‘voor onderweg’, waaronder onze bp tankpassen.



Met een hoogwaardig assortiment smeermiddelen en speciale producten onder de merknamen bp en Castrol bedient bp - naast de weggebruiker op de tankstations - vrijwel alle bedrijfssectoren. Van grote, gespecialiseerde industriële bedrijven tot de landbouw en van transport- en garagebedrijven tot de scheep- en luchtvaart.

bp levert smeermiddelen en brandstoffen aan de Europese binnenvaart en de internationale (zee)scheepvaart. Voor de belevering van de binnenvaart sector beschikken wij over een netwerk van bunkerstations en -boten op alle belangrijke vaarwegen in Europa - en dus ook in Nederland. Voor wat betreft de (zee-)scheepvaart zijn wij vertegenwoordigd in 50 landen en 300 havens overal ter wereld, maar een groot deel van de activiteiten vindt plaats in de Rotterdamse haven.

Air bp is in Nederland vertegenwoordigd op diverse vliegvelden voor de levering van luchtvaartbrandstoffen aan de verschillende segmenten van de luchtvaartindustrie.