Firma bp pragnie zatrudniać, motywować, rozwijać i zatrzymać u siebie najbardziej utalentowane osoby wśród zróżnicowanej społeczności na całym świecie. Mówiąc wprost bp chce przyciągnąć do siebie najlepszych kandydatów i stworzyć im na co dzień jak najbardziej przyjazne warunki do pracy.



D&I jest nieodłącznym elementem naszej kultury i działalności, ponieważ uważamy, że przyczynia się do wzrostu wartości naszej firmy. Wiemy, że aby zachować konkurencyjność i dobre wyniki, nasza firma musi wydobyć z pracowników to, co najlepsze.

Tworząc środowisko, w którym każdy czuje się ceniony i wysłuchany, bp stało się dobrym pracodawcą, a jednocześnie imponującym, globalnym koncernem, odzwierciedlającym wielorakość społeczeństwa. Jest jeden zespół – zespół BP.