Hurtowa Sprzedaż Paliw bp

Jednym z najważniejszych celów jest nawiązanie długotrwałych i przyjaznych relacji z Partnerami Handlowymi, które przyczynią się do umocnienia ich pozycji na rynku i ułatwią osiąganie sukcesów rynkowych.
Ceny w temperaturze referencyjnej 15 st. C. Informacja zawarta na tej stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego. W celu otrzymania szczegółowych warunków umowy sprzedaży prosimy o kontakt.
Rodzaj paliwa
Cena netto
|Benzyna bezołowiowa - Pb95
5245,00 zł/m3
Benzyna bezołowiowa - Pb98
5845,00 zł/m3
Olej Napędowy
6707,00 zł/m3
|bp HVO
|8492,00 zł/m3