Bezpieczne góry z TOPR i bp

Razem z Ratownikami Górskimi z TOPR przygotowaliśmy specjalną serię edukacyjnych filmów skierowaną do turystów amatorów, która pokazując piękno Tatr inspiruje do przygotowania się do bezpiecznego wyjścia w góry

bp dla kamperów i przyczep kempingowych

Ruszasz na wakacje kamperem? Na stacjach bp przygotowaliśmy dla Ciebie dedykowaną ofertę.

Zimowe ABC turystyki górskiej

Góry zimą stanowią zupełnie inne wyzwanie niż latem. W nowym cyklu "Zimowe ABC Turystyki Zimowej" Eksperci TOPR podpowiadają, jakimi umiejętnościami powinniśmy dysponować, by eksplorować góry w zimowych warunkach. Będzie o doborze sprzętu, planowaniu wypraw, zachowaniu się na stoku czy też w sytuacjach lawinowych.

Ruszasz na wakacje kamperem?

Oprócz możliwości zatankowania, zjedzenia ciepłego posiłki i pysznej kawy, na wybranych stacjach udostępniamy również możliwość zrzutu nieczystości, dostępne są również punkty poboru wody.

"Kamper to prawdziwa wolność. Lubię być w drodze"

"Lubimy być w drodze. Nie chodzi o to, żeby znaleźć się na miejscu, ale żeby jechać i odwiedzać to, co jest po drodze. Kamper daje ogromną wolność. Uwielbiamy naszą Brombę za to, że dała nam swobodę podróżowania!"