Wpadnij do Wild Bean Cafe na stacjach bp i odkryj aromatyczną kawę przygotowaną ze starannie wyselekcjonowanych ziaren 100% Arabika.
Poznaj wyjątkową nowość w ofercie Wild Bean Cafe na stacjach bp.
Wpadnij po śniadanie, które doda Ci energii na cały dzień — niezależnie od tego, czy jedziesz do pracy, czy jesteś w trasie.
Kiedy masz apetyt na coś gorącego, chrupiącego i bogatego w wyjątkowo dobrane składniki, sięgaj po nasze pyszne zapiekanki.
Jeśli znuży Cię podróż… czekamy na Ciebie z ciepłym obiadem. Klasyczne dania, które smakują jak w domu: ciepłe zupy, pierogi, mięso lub ryba.
Spróbuj naszej nowej kawy w Wild Bean Cafe!