Burgery NOWOŚĆ!

Jeśli nie po drodze wam w Alpy, to niech będzie wam po drodze do Wild Bean Cafe! A jeśli to właśnie Alpy są Waszym celem, tym bardziej zróbcie u nas przystanek na przedsmak wysokogórskich krain: pyszne i sycące nowości z selekcji Roberta Makłowicza – i nie tylko!

Burger Alpejski z rumsztykiem, serem gouda, bekonem, pysznym plackiem ziemniaczanym, prażoną cebulką, jalapeño, sosem, sałatą i soczystymi piklami.

Flexi Burger Alpejski idealny nie tylko dla wegetarian, ze smakowitym kotletem wege, plackiem ziemniaczanym i serem, obsypany piklami, prażoną cebulką, jalapeño i sałatą, polany 2 sosami.

idealny nie tylko dla wegetarian, ze smakowitym kotletem wege, plackiem ziemniaczanym i serem, obsypany piklami, prażoną cebulką, jalapeño i sałatą, polany 2 sosami. Kurczak Bekon Burger z chrupiącymi polędwiczkami z kurczaka, goudą, bekonem, pomidorem i sałatą



Wpadajcie do Wild Bean Cafe na bp i sięgajcie po nowości wielkie jak Alpy – u nas są na wyciągnięcie ręki!

