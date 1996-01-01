Poznaj Mega zapiekanki z Selekcji Makłowicz w Wild Bean Cafe. Każda waży minimum 340 g, więc to solidna porcja na większy głód.
Gouda, mozzarella i pieczarki. Proste, dobrze znane połączenie, które nie potrzebuje zbędnych dodatków. Mega Zapiekanka Tradycyjna to klasyczny smak!
Gouda, mozzarella, pepperoni, nduja, jalapeño i czerwona cebula. Pikantna propozycja dla tych, którzy lubią wyraziste smaki.
Sos beszamelowy, gouda, mozzarella, Coreggio, wędzony boczek i czerwona cebula. Kremowa i pełna smaku.
Sos koreański, gouda, mozzarella, kurczak, czerwona cebula i kimchi. Wyrazista kompozycja z koreańskim twistem.
Gouda, mozzarella, lazur i marynowana gruszka. Serowa klasyka przełamana słodkim akcentem.
Góralska Boczek, gouda, mozzarella, ser górski i żurawina. Konkretne połączenie wyrazistych smaków.
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